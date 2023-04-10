В Алтайском крае пассажир выиграл суд у такси после того, как водитель отказался его везти

Пассажир сел в такси, но водитель отказался его везти Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае таксист оказался везти пассажира по указанному адресу. Тот в ответ обратился в суд и выиграл его, получив компенсацию в несколько раз превышающую стоимость поездки. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

– Согласно исковому заявлению, гражданин оформил через приложение вызов в такси. По данным приложения, водитель принял заказ. После того, как гражданин сел в указанный автомобиль, от водителя поступил необоснованный отказ в дальнейшем исполнении заказа. Данные о заявке в истории заказов не сохранились. В службе поддержки сервиса отказались предоставлять информацию, ссылаясь на персональные данные, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Огорченный клиент решил не оставлять безнаказанным такое поведение таксиста и обратился в суд. В итоге удалось добиться справедливости – суд частично удовлетворил требования потребителя и взыскал с ответчика 7500 тысяч рублей, в том числе 5000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Жители Барнаула рассказали «КП», что сталкивались с похожей ситуацией. Водители принимают заказ, но в итоге отказываются везти.

– Мне нужно было уехать из Барнаула в Борзовую Заимку. Водитель принял заказ, через несколько минут подъехал, но даже не стал останавливаться. У меня перед носом развернулся и уехал, - рассказывает жительница Барнаула Ольга.

– У меня была еще более абсурдная ситуация. Я уже села в такси, чтобы поехать домой, но водитель заявил, что не повезет меня, и я должна выйти из автомобиля. А после стал убеждать, что к моему заказу отношения не имеет, хотя в онлайн-приложении были указаны его номер и марка машины, – рассказывает жительница Барнаула Татьяна. – После нескольких минут препираний мне ничего не оставалось, как выйти и сделать новый заказ. Приехавший на вызов другой таксист по дороге объяснил, что водители не знают конечный адрес, пока не приедут к клиенту. Поэтому они принимают заявку, а потом видят, что ехать очень далеко и невыгодно, и отменяют заказ.

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