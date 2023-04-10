Где можно жарить шашлыки в Алтайском крае 2023: рассказываем о новых правилах по разведению огня и штрафах за их нарушение

Шашлыки теперь можно жарить в пяти метрах от дома Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Алтайского края в конце прошлой недели подписал постановление, согласно которому с 12 апреля стартует пожароопасный период. Как раз весной вступили в силу новые правила, согласно которым шашлыки теперь можно жарить в пяти метрах от дома. Все о нововведениях – в материале «Комсомолки».

Новые Правила противопожарного режима в Алтайском крае 2023

Как пояснили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, согласно обновленным Правилам противопожарного режима в РФ, сжигать сухую траву и листья на даче теперь можно на расстоянии не менее 15 метров от ближайших построек. При этом расстояние можно сократить и до 7,5 метра, если вы сжигаете траву в металлической емкости, например, железной бочке.

Мангалы или жаровни теперь можно устанавливать в пяти и более метрах от ближайших домов или других построек. В радиусе двух метров от шашлычной зоны не должно быть горючих материалов.

Также изменились правила для повышения пожарной безопасности населенных пунктов. Чтобы защитить их от лесных пожаров, создаются минерализованные полосы шириной не менее 1,4 метров.

Еще одно правило касается решеток на окнах.

- Введен категоричный запрет на установку глухих решеток на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, и загромождение эвакуационных путей и выходов, - добавили в алтайском ведомстве.

В правилах затронули и тему пожарных извещателей. Если раньше датчики были необязательными, то теперь закон обязывает местные власти устанавливать извещатели в домах многодетных семей и граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Деньги на эти цели выделяют из муниципального и регионального бюджетов.

Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в Алтайском крае 2023

Если правила нарушаются гражданским лицом во время действия особого противопожарного режима, то ему грозит либо предупреждение, либо штраф составит от 10 до 20 тыс. рублей. Больше придется заплатить должностным лицам – от 30 до 60 тыс. рублей.

Предпринимателю без образования юрлица может грозить штраф от 40 до 60 тыс. рублей, а при условии действия противопожарного режима сумма может увеличиться до 80 тыс. рублей. Максимальные штрафы установлены для юрлиц – от 300 до 800 тыс. рублей.

Наконец, если из-за пожара кто-то пострадал или было повреждено чужое имущество, виновник должен будет заплатить от 40 до 50 тыс. рублей.

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