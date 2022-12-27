«Уйди, ОРВИ». Витаминные салаты из редьки от алтайских кулинаров

Рецепты собраны в уникальной книге «Алтайская трапеза» Фото: Анна Перевощикова

На Алтае настал сезон плясок вирусов. Согласитесь, что малоприятного заболеть перед новым годом и проваляться в праздники с заложенным носом и температурой. Поэтому налегайте для профилактики на витаминные салаты. Предлагаем вам несколько простых рецептов из редьки. Это чрезвычайно полезный корнеплод, богатый аминокислотами и микроэлементами. Правда, на вкус овощ довольно резкий и своеобразный, но в сочетании с разными другими ингредиентами (колбасой, овощами, мясом, морковью, сочными яблоками) или просто ароматным растительным маслом может оказаться очень аппетитным.

Рецепты, которые мы для вас выбрали, собраны в уникальной книге «Алтайская трапеза».

Простой салат с редькой

Итак, начнем с простого салата с редькой – данные вариант является идеальным для занятых хозяек.

Понадобится:

1 крупная редька, 6 спелых помидоров, 1 луковица, соль, ароматное растительное масло, половина небольшого лимона (выжмите из него сок)

Приготовление:

Ножом или специальным прибором для чистки овощей снимите с редьки кожицу, а мякоть натрите на средней терке. Порежьте небольшими дольками помидоры, а репчатый лук тонкими кольцами. Для заправки смешайте растительное масло и лимонный сок. Затем в глубокой миске соедините все ингредиенты, немного посолите блюдо и по желанию украсьте свежей зеленью петрушки или укропа. Такой простой рецепт будет всем по плечу.

Редька с морковью и яблоками

Этот незамысловатый рецепт напечатан и книге «Алтайская трапеза» со слов жительницы села Кытманово.

Понадобится:

1 редька, 1 морковь, 1 яблоко,3-4 дольки чеснока,1/4 лимона ½ цедры лимона.

Приготовление:

Редьку, морковь, яблоко натереть на мелкой терке (можно порезать соломкой). Массу равномерно перемешать, добавить чеснок и цедру. Сок лимона выжать в салат, чуть-чуть посолить.

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