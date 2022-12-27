Новости от археологов. Между Алтаем и Кузбассом мог быть бартер еще в V-VIII веках нашей эры

Находки с раскопок у села Тайлеп Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Представьте себе, еще в V-VIII веках нашей эры предки могли не только выплавлять металл и выращивать зерно, но и обмениваться этими продуктами. Кузбасс поставлял на Алтай металлические изделия, а жители Алтая зерно.

Алтайские археологи, вернувшись с раскопок в Новокузнецком районе Кузбасса, предположили, что в раннем средневековье уже могло быть территориальное распределение труда. Руководитель экспедиции Наталья Кунгурова, кандидат исторических наук, директор ООО «Сибирская археологическая служба» считает, что сделанные во время экспедиции находки имеют важное значение для науки.

Находки с раскопок у села Тайлеп Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- В ходе раскопок стоянок у села Тайлеп (на территории каменно-угольного месторождения) были найдены остатки постройки эпохи раннего средневековья (ориентировочно – V-VIII века нашей эры) с развалами сосудов и фрагментами лепной керамики, следами сгоревшего дощатого настила и ямой с лопнувшей глиняной обмазкой - «крышкой» в верхней части. Здесь же и вокруг лежал железный шлак и россыпи дроблёной породы известняка от металлургического производства, - рассказывает Наталья. -Шлак представляет собой накипь, образующуюся при плавке руды. Там же нашли железные пробойники и клинья, используемые в металлургии.

По словам сотрудника музея-заповедника «Кузнецкая крепость», кандидата исторических наук Юрия Ширина, побывавшего с визитом в этой экспедиции, коренные народы (кузнецкие татары) были очень искусными мастерами по железу. В Новокузнецком районе часто встречаются фрагменты и части плавильных печей, шлаки. У шорцев металлургия была развита вплоть до XIX века.

- Железные изделия здесь делались на заказ и могли быть объектами обмена, - предполагают археологи.

По словам Натальи Кунгуровой, раскопки в верховьях Бии в восточных предгорьях Салаира в Алтайском крае показывают, что и на кузбасской Кондоме, и в верховьях Бии параллельно проживали народы, близкие между собой по культуре. Об этом говорят схожие элементы рельефного орнамента на керамической посуде.

Находки с раскопок у села Тайлеп Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- В раскопанных восточно-алтайских поселениях найдены уже готовые железные вещи (ножи, серпы, поясные пряжки, украшения), но при этом следы практикующейся металлургии либо не обнаружены, либо редки, а значит, железные изделия приобретались путём торговли, либо обмена,- рассуждает Кунгурова. - Обращает на себя внимание и тот факт, что жители поселений V-VIII вв. алтайского Салаира, в отличие от Кузбасса, занимались земледелием и выращивали зерновые. У них были погреба с зерном и зернотёрки. В Кузбассе ничего подобного пока не обнаружено. И это позволяет предположить , что жители Алтая и Кузбасса уже в раннем средневековье могли заниматься обменом производимых продуктов и более тысячи лет существовала территориальная специализация.

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