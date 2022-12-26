Астропрогноз на 31 декабря 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский астролог Наталья Лучникова предупредила о грядущем опасном дне – 31 декабря 2022 года. По словам специалиста, это ключевая дата месяца, наряду с 22 и 25 декабря.

- Столько всего разного крутится вокруг последней декады декабря. 31 число – энергетически очень накаленный день, поэтому надо быть осторожными в эту дату! Особенно там, где намешано всякого разного в одном месте, - говорит астролог.

Эксперт поясняет, что мощная энергия этого дня одинаково сильно сработает и на благо, и на урон. 31-е декабря формирует фон, тон и настроение года предстоящего. Поэтому его нельзя «пропустить» мимо себя: следует провести его сознательно, спокойно осмысливая все происходящее, без негатива, ссор и склок.

- Это как день рождения любимого человека - пропустить можно, но будет неприятно и, скорее всего, с последствиями, - сравнивает Наталья Лучникова.

Ранее астролог дала развернутый прогноз на конец декабря 2022. По ее словам, декабрьские жизненные тропы будут вполне проходимы. Но чтобы куда-нибудь не вляпаться, важно видеть сигнальные огни вдоль маршрутов.

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