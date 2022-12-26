«Забег Дедов Морозов» в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

24 декабря в барнаульском парке Центрального района собралось около десятка новогодних волшебников - все они принимали участие в «Забеге Дедов Морозов». Правда, резвых конкурсантов сложно было назвать «дедушками» - в костюмы нарядились студенты алтайских вузов.

Конкурс состоял из нескольких этапов. Например, участники должны были преодолеть 200 метров с санками, нагруженными мешками подарков и симпатичными Снегурочками. Благо, «дедушкам» не мешал артрит и хондроз, поэтому с заданиями они справлялись успешно. Однако самым быстрым и ловким оказался новогодний персонаж из Алтайского технического университета, за что и получил диплом и торт. А его помощнице Снегурочке достался подарочный сертификат.

До и после соревнований Деды Морозы катали на санках и ватрушках ребятню и фотографировались с посетителями. Гости, между тем, зажигали елку, покупали новогодние сувениры ручной работы и дегустировали безалкогольный глинтвейн.

Отметим, что данная новогодняя акция – традиционная. Забег проходит в Барнауле практически каждый год, а организует его АлтГТУ.

«Забег Дедов Морозов» в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Забег Дедов Морозов» в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Забег Дедов Морозов» в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Забег Дедов Морозов» в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Забег Дедов Морозов» в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Забег Дедов Морозов» в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Забег Дедов Морозов» в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Забег Дедов Морозов» в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Забег Дедов Морозов» в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Забег Дедов Морозов» в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Забег Дедов Морозов» в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Забег Дедов Морозов» в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

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