Световой потолок и звездные арки. Как в Барнауле украсили пешеходную улицу Мало-тобольскую к Новому году

В Новый год 2022-2023 главная праздничная площадка города сместилась с площади Сахарова на пешеходную улицу Мало-Тобольскую Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новый год 2022-2023 главная праздничная площадка города сместилась с площади Сахарова на пешеходную улицу Мало-Тобольскую. В этот раз было решено украсить краевую столицу более скромно, но все-таки праздничное настроение горожанам попытались создать. Как выглядит новогодний городок, смотрите в фоторепортаже «КП».

Елка

В центре улицы установили новогоднюю ель. По сравнению со своими предшественницами, которые красовались на площади Сахарова, она выглядит совсем миниатюрной. Высота дерева составляет всего 6 метров. Для сравнения, в Новый год 2021-2022 устанавливали главную городскую елку высотой в 32 метра.

Как украсили улицу Мало-тобольскую в Барнауле к Новому году 2022-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Украшено дерево шарами и огромным бантами, а на «макушке» светится красная пятиконечная звезда. Возле елки установили новогодний ящик с Волшебной почтой Деда Мороза Алтайского края. Опустить письмо с желанием можно до 10 января.

Как украсили улицу Мало-тобольскую в Барнауле к Новому году 2022-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Тут же неподалеку дети и взрослые за отдельную плату могут прокатиться на пони в праздничных санях или даже на северном олене, который как будто командировался из деревни Санта-Клауса в Барнаул.

Как украсили улицу Мало-тобольскую в Барнауле к Новому году 2022-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Как украсили улицу Мало-тобольскую в Барнауле к Новому году 2022-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Много света

В праздничном оформлении улицы акцент сделали на иллюминацию. Вся зона украшена гирляндами, протянутыми по верху и создающими впечатление светящегося потолка.

Как украсили улицу Мало-тобольскую в Барнауле к Новому году 2022-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Входные секции в новогодний городок оформлены сияющими арками в виде звезд. Они уже стали популярной фотозоной барнаульцев. Дополняют композицию огромные елочные шары из тысячи огоньков и фигуры елочек и животных, выложенных из гирлянд.

Как украсили улицу Мало-тобольскую в Барнауле к Новому году 2022-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Ледовые фигуры и горки

Изо льда на праздничной площадке сделали фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также восемь ледовых барельефов по сюжетам новогодних открыток прошлых лет. Для малышей построили две горки.

Как украсили улицу Мало-тобольскую в Барнауле к Новому году 2022-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

В мэрии отмечают, что парковочные места для гостей площадки на Мало-Тобольской расположены на внутренней территории рынка «Старый Базар» и со стороны проспекта Социалистического.

Как украсили улицу Мало-тобольскую в Барнауле к Новому году 2022-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Как украсили улицу Мало-тобольскую в Барнауле к Новому году 2022-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Как украсили улицу Мало-тобольскую в Барнауле к Новому году 2022-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

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