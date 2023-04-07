Синоптики предупреждают о похолодании в Алтайском крае

Погода изменится уже в ночь на субботу Фото: Олег УКЛАДОВ

Теплая погода, установившаяся в Алтайском крае, уже совсем скоро сменится похолоданием. Подробнее об этом рассказала Наталия Кобякова, дежурный синоптик алтайского Гидрометцентра.

Погода изменится уже в ночь на субботу, 8 апреля. Из-за прохождения двойной системы холодных фронтов северного циклона на большей части региона прогнозируют небольшие, местами умеренные осадки. Преимущественно это мокрый снег, снег, возможны гололедные явления. На дорогах ожидается гололедица, поэтому автомобилистам следует быть внимательными. Кроме того, усилится ветер, местами его порывы составят 15-20 м/с. Также в регионе заметно похолодает. Ночью столбики термометров покажут -1…-6, по северу местами -7…-12 градусов. Днем ожидается -1…+4 градуса.

В ночь на воскресенье, 9 апреля, в Алтайском крае будет -3…-8, местами до -13 градусов. Преимущественно без осадков. Днем 9 апреля воздух прогреется до +2…+7 градусов. По востоку выпадет местами небольшой мокрый снег. На дорогах местами не исключена гололедица.

– В первой половине следующей недели в Алтайском крае ожидается неустойчивая погода с чередованием кратковременного потепления и похолодания, – отметила синоптик.

В понедельник, 10 апреля, регион окажется в теплом секторе северного циклона. В связи с этим столбики термометров в дневные часы покажут +8…+13, в предгорьях до +18 градусов. Потепление будет кратковременным, уже во вторник, 11 апреля, будет лишь +1…+8 градусов.

По предварительным данным, в следующие дни в Алтайском крае также сохранится прохладная погода.

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