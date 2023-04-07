Верба против меча

Вербное воскресение – это народное название праздника Фото: Виталий БАРАБАШ

Весной мы отыскивали вербы, чтобы принести домой несколько веточек с пушистыми почками для украшения комнаты. Сегодня для многих россиян Вербное Воскресение стало одним из любимых христианских праздников.

Вербное воскресение – это народное название праздника, который в церковных календарях известен как Вход Господень в Иерусалим. Евангелия рассказывают, что Иисус Христос за неделю до Своего распятия подъехал к столице Израиля. У ворот города Его встречало огромное множество людей, слышавших о чудесах, которые Он совершил за три предшествовавших года. Они поверили в Иисуса как Мессию и Спасителя и устроили Ему торжественный и радостный приём. По традиции того времени, на праздниках пользовались ветками пальмы или вербы. Поэтому во многих странах этот праздник называют Пальмовым воскресением. Но климат России больше располагал к использованию вербы, и это дало известное всем россиянам название праздника.

Вербное воскресение Фото: Олег УКЛАДОВ

Если бы Христос проехал через городские ворота, сидя на коне, как обычный земной правитель, Он бы неизбежно возвышался над всеми, кто встречал Его. Но Господь Иисус для въезда в Иерусалим избрал не путь воина на коне и с мечом, а путь кроткого всадника на мирном ослике. Этим он показал, что Его целью было принести примирение грешного человечества с Богом. Для этого примирения Иисус приготовился отдать Себя в жертву на кресте Голгофы рядом с Иерусалимом, чтобы искупить грехи всех людей.

Нам важно приветствовать приход Христа в нашу жизнь не только веточками вербы, но и всем сердцем. И делать это не один раз в году, а каждый день. Пусть Вербное Воскресение обновит в нашей душе благодарность Господу за голгофский подвиг, ради которого Он в те давние дни приехал в Иерусалим.

Сергей Потапов, пастор церкви «Новая Жизнь» г. Барнаул, +7 906 196 34 57

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