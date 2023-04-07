Спасший детей в ТЦ «Зимняя вишня» парень стал военным и планирует переехать на Алтай

Дмитрий с супругой Софией Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В марте исполнилось пять лет с момента трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Пожар унес жизни 60 человек, большая часть из которых – дети. Но жертв могло быть и больше, если бы не спасатели и неравнодушные люди. Одним из таких был кадет корпуса МЧС Дмитрий Полухин, спасший троих детей. Дмитрий пообщался с «Комсомолкой» пять лет спустя и рассказал, что планирует переехать в Алтайский край.

В тот роковой день Дима тоже пришел в ТЦ в кинотеатр. Он вспоминает, как в какой-то момент прибежал один из сотрудников и сообщил о пожаре. Дима двинулся к аварийному выходу и мог тут же покинуть ТЦ, но вдруг услышал, как в огне кричат дети… Парень побежал на звук и увидел, что в углу одного из магазинов плачут трое детей. В дыму юноша смог найти выход и вывести детей на улицу. За спасение малышей он получил медаль «За честь и мужество».

С того времени многое изменилось. Дмитрий стал более настороженно относиться к громким и резким звукам, да и в целом взгляды на жизнь у юноши изменились.

- Люди говорят, что после пожара я будто резко повзрослел, - рассказал собеседник.

Сейчас Дмитрий - курсант последнего курса петербургской военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Будённого. Учится на инженера-связиста, специалиста в области многоканальных телекоммуникационных систем. По словам молодого человека, пойти в военный вуз он решил по стопам отца.

После окончания академии Дмитрий с супругой Софией планирует переехать в Алтайский край.

- На Алтае раньше не был, родственников у меня там нет. Где будем жить, пока ещё сами не знаем, будем решать по факту. Жена, наверно, суетится больше меня по поводу того, где жить и работать, - смеется Дмитрий.

Что произошло с малышами, которых он спас, Дима не знает. С его слов, с ним никто не связывался, а он сам искать их не стал, но надеется, что с ребятами все в порядке!

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