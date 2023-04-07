Неравнодушные люди привозят воду и еду. Дальнобойщик из Барнаула больше недели живет на трассе под Екатеринбургом

У большегруза отказала топливная система, вышел из строя насос Фото: Олег УКЛАДОВ

Дальнобойщик из Барнаула больше недели живет на трассе под Екатеринбургом. Его грузовик сломался, и водитель застрял на дороге в ожидании подмоги, пишет Е1.

– Разгрузился в Асбесте и поехал в Первоуральск. И не доехал. Отказала топливная система, вышел из строя насос. Я связался с местным сервисом и увез его на ремонт, чтобы спецы разобрали и определили поломку. Запчасти в итоге пришлось заказывать, но дело оказалось небыстрое. Вот и пришлось жить здесь, на дороге, - рассказал дальнобойщик Василий журналистам.

Мужчина не паникует и смиренно ждет, когда привезут деталь. За баранкой он уже больше 20 лет и за эти годы бывало всякое. Машинам свойственно выходить из строя, вот и в этот раз его старенький тягач Mercedes внезапно сломался. Василий оказался на правой полосе транзитной дороги без возможности съехать хотя бы на обочину.

К счастью, умереть от жажды и голода барнаульцу не грозит. В паре километров от его места стоянки есть продуктовый магазин. Плюс ко всему помогают неравнодушные автомобилисты. На днях один парень привез ему воды, другой – домашней еды в пластиковом контейнере. Ну, а чая, кофе и сигарет у опытного дальнобойщика с запасом.

Правда, попадались Василию не только добрые люди, но и, как он их называет – жулики.

– Денег хотели. По их словам, «за дорогу». Неславянской внешности и оборзевшие, как из 90-х. Заявили мне, что нужно помочь каким-то их пацанам. Я им сказал, что сам оказался в ситуации, когда нужна помощь, - рассказывает автомобилист.

Когда ушлые жулики поняли, что нажиться на попавшем в беду дальнобойщике не получиться, уехали.

- Правда, прежде чем удалиться, предлагали слить солярку из бака моей машины, но он был почти пустой, - говорит мужчина.

Необходимую деталь Василию должны привезти уже на днях, и тогда он дальше отправится в путь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае мужчина на снегоходе провалился в овраг по пути в монастырь

Лишившись техники, он хотел пойти пешком, но заблудился (общество)