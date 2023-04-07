Лор-врач рассказал, почему при хрипоте надо делать флюорографию и как начинается рак уха

Главный врач Алтайского лор-центра Евгений Тимошенский

Каждый уважающий себя врач с опытом может рассказать немало интересных или уникальных случаев, с которыми ему пришлось столкнуться в рамках своей профессиональной деятельности. «Комсомолка» узнала у главного врача Алтайского лор-центра Евгения Тимошенского, что такого неординарного было в его практике.

– Недавно ко мне подошел больной и о чем-то долго хрипел и сипел. И просил буквально в коридоре назначить ему лечение. Я его отправил на снимок легких. Он сказал: «Зачем? У меня же голос сипит!», но все же пошел, - рассказывает лор-врач.

Многолетний опыт подсказал Евгению Васильевичу отправить пациента именно на флюорографию, а не убирать симптоматику. И в итоге он оказался прав. Когда принесли снимок, то оказалось, что у мужчины нашли туберкулез легких и туберкулез средостения. У пациента был пережат возвратный нерв и из-за этого исчез голос.

– Получается, что осипший голос не всегда бывает патологией горла, а совершенно другого органа, - добавляет специалист.

Шум или звон в ушах – еще одно ненормальное состояние организма. И не всегда пациенты знают, куда обращаться с этим симптомом.

– Есть такая специальность – оториноларинголог-сурдолог. Этот тот врач, который занимается именно патологией уха, в том числе шумом в ушах, - продолжает Тимошенский. – Давайте разберемся: что такое шум в ушах? Это появление звука внутри головы, которое не связно с внешним раздражителем. К примеру, звук не пришел, а вы его слышите. Это значит, что те волосковые клетки, которые должны преобразовать внешний звук в электрический сигнал, чем-то повреждены. Чаще всего они повреждены ухудшением кровообращения внутри шеи и головы. У нас есть так называемые вертебральные артерии, и если они чем-то сжимаются, например, нестабильными позвонками в детстве, или отложениями солей в более старшем возрасте, или появлением сужения из-за атеросклероза сосудов, то появляется шум в ушах.

Следующая стадия – снижение слуха и появление головокружения. На первоначальном этапе пациенту потребуется не столько помощь лора (хотя и она тоже), а невролога. Он должен будет оценить состояние человека, поставить диагноз и дать назначения.

– Правда, что нередко рак стали выявлять именно лор-врачи?

– Конечно. Давно известно, что 5% всех видов рака – это рак лор-органов. Из этого списка самый редкий – это рак ушей, более частый – рак носоглотки, гортани – это потому что многие люди курят, - говорит врач.

Но не только пагубная привычка может спровоцировать болезнь. Большую роль играет иммунитет. Если он слабый, то риск выше. Причем совершенно не важно, что вы курите – обычные сигареты или электронные.

– Те вещества, которые в них содержатся, достаточно ядовиты и оседают на самом узком месте – на голосовых связках. В результате сначала возникает раздражение, потом лейкоплакия – это предраковое состояние, а уже затем рак горла, - резюмирует Евгений Тимошенский.

Причем уже рак может выявить лор-врач в поликлинике, просто по внешнему виду и, конечно же, главный симптом – охриплость. Если она не проходит больше месяца, то это верный путь к лору. И затягивать с посещением не стоит. Причем взять анализы может уже он, без посещения онколога. И только после получения результатов будут следующие действия: назначено оперативное лечение, химиотерапия или лучевая терапия.

- А как себя проявляет рак уха?

- Недавно у меня была пациентка из Новосибирска, которую год лечили от какого-то острого отита, потому что у нее было красное ухо. Когда я провел осмотр, то действительно половина барабанной перепонки была красная, а вторая – серая. Красная при этом пульсировала. Это говорит о том, что в ухе растет какая-то опухоль. Но это же не значит, что ее надо лечить каплями в ухо! В итоге я ее отправил обратно в Новосибирск к главному специалисту, чтобы он решал вопрос о выделении квоты на проведение операции по удалению опухоли. А вот рак это или нет – будет установлено только по результатам гистологии.

По словам Евгения Тимошенского, не только наступающая глухота, шум в ушах, заложенность носа или хрипота могут сигнализировать о заболевании. Многие опухоли кровоточат, так что если часто идет кровь из носа, то это тоже признак, на который следует обратить внимание. И совершенно не обязательно это будет злокачественная опухоль.

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