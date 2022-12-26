«Количество штормпрогнозов выросло на 40%»: каким был год для алтайских спасателей

Начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю, генерал-майор внутренней службы Александр Макаров Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Уходящий год запомнится Алтайскому краю страшными пожарами в Угловском и Михайловском районах: зарево от языков пламени виднелось за несколько километров. В этом году число лесных пожаров увеличилось. О том, почему их стало больше, какие проблемные места выявили после ликвидации крупных ЧП, и в целом об итогах года накануне Дня Спасателя «Комсомолка» поговорила с начальником Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, генерал-майором внутренней службы Александром Макаровым.

Главное – без пострадавших

- Александр Владимирович, в этом году в крае было немалое количество лесных пожаров. С чем это связано?

- Согласно статистике, в этом году общее число пожаров уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Ландшафтных пожаров стало чуть больше – буквально на 10%, а вот число лесных пожаров и их площади заметно увеличились. С чем это связано? Было очень много сухих гроз, здесь больше могут рассказать лесники. Также лидирующая причина - неосторожное обращение с огнем.

Для активизации профилактических мероприятий мы и вводим особый противопожарный режим, ограничительные меры для посещения лесов, увеличиваем штрафные санкции. Также идет предупредительная работа: на телефоны жителей Алтайского края приходят оповещения о сухой ветреной погоде, чтобы не разжигали мусор, но люди, к сожалению, продолжают вести себя беспечно. Из-за этого зачастую страдают и дома, и хозпостройки. Такое поведение граждан, мягко говоря, вызывает недоумение.

Начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю, генерал-майор внутренней службы Александр Макаров Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

- А противопожарный режим эффективен?

- Нужно сказать, что в состав координационного штаба входит не только сотрудники МЧС, но и полиция, Росгвардия, Россельхознадзор. В меры совместной профилактики входит патрулирование территорий дачных массивов, деревень. В период пожароопасного периода активно работает система космического мониторинга: как только мы получаем информацию о термоточке, в течение получаса принимаем меры.

Конечно, есть и штрафы, так как простого увещевания недостаточно. Люди думают, что подожгут траву и в случае чего успеют быстро все потушить. Но как пример: была ситуация с бабушкой, которая решила поджечь кучу мусора, а рядом поставила лейку на всякий случай. В итоге вместе с мусором и лейка сгорела, и полбани. Хорошо, что пламя на дом не перекинулось.

Любой серьёзный пожар заставляет нас задуматься, какие меры принять в следующем году. Уже с января мы начинаем активно готовиться к пожароопасному периоду.

- Если говорить про пожары в Угловском и Михайловском районах, то министерство отработало на все сто процентов или были какие-то недочеты?

- Для тушения возгораний были привлечены силы не только МЧС, но и лесничеств, в работе участвовали местные администрации, фермеры. Пожарам предшествовали серьезные аномалии – было очень ветрено при отсутствии дождей. Была серьезная угроза перехода огня на некоторые населенные пункты. Силы и средства привлекали в таком объеме, чтобы не допустить перехода пожара ни на один жилой дом. В итоге у нас ни один дом не пострадал, а это говорит о том, что силы и средства были привечены эффективно и правильно.

Это была общая беда: мы не делились на лесников и пожарных, а работали вместе, одной командой. Была привлечена аэромобильная группировка из Барнаула, авиация. В этом году впервые при тушении в крае был задействован самолет-амфибия БЕ-200 МЧС России.

Конечно, после ЧП нужен был анализ. Было несколько совещаний, в том числе под руководством губернатора Алтайского края. Какие проблемные вопросы выявил пожар: обеспечения средствами связи и доставки спасателей, создание резервов авиационного топлива. Решение этих вопросов заложено в планах на следующий год.

- Самолет БЕ-200 направляли из Красноярского края. А у нас такой техники нет? Почему?

- Авиация должна применяться не просто так, а лишь в случаях, когда это эффективно и обоснованно. Бывает, что при сильном ветре от удара воды об угли искры разлетаются еще больше, и пожар увеличивается. Самолет-амфибия нужен для определенных тактических действий, к примеру, чтобы снять верховой пожар. На тот момент применение авиации было оправдано.

Любая техника должна работать, а не простаивать. Такая уникальная техника, как самолет БЕ-200 может быть использован в Алтайском крае раз в год, а потом не привлекаться много лет. Кроме того, от момента заявки в Красноярский авиационный центр до прилета самолета в наш регион прошло полтора часа.

Любой пожар можно потушить стаканом воды, но его нужно вовремя вылить в определенное место. Возгорание начинается с искры, поэтому важно не упустить момент. Для мониторинга мы применяем свою авиацию, в том числе беспилотную.

- А какой пожар был самым страшным на вашей памяти?

- Любой пожар страшен для обычного гражданина со стороны. В 2010-ом Поволжье горело так… И люди погибали, и проводили эвакуацию детских лагерей. Мне удалось поучаствовать в ликвидации.

Ситуация в нашем крае в этом году была серьезная, но не сверхъестественная. Да, тяжело, в целом год был сложным для нас, заставил понервничать, но бывали пожары и масштабнее.

Начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю, генерал-майор внутренней службы Александр Макаров Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

- Как обстоят дела с техникой? Есть ли техника, которой у вас нет, но она необходима?

- Техника закупается регулярно. Может, не в таком объеме, как хотелось бы, но автопарк обновляется. Техника приходит современная, и в принципе все новинки у нас есть. Техника работает и выполняет свои задачи в экстремальных условиях.

Как пример, недавний пожар на Шинном заводе. Личный состав ликвидировал его полтора суток при температуре минус 30: замерзали насосы, вода в рукавах, и личный состав работал на износ. Шинный за всю свою историю горел несколько раз, однажды его вообще тушили неделю, и тогда часть галерей даже взрывали. А в этом году наши пожарные не допустили перехода огня на другие цеха и спасли имущество на миллиарды рублей.

Спасатели работали с риском для жизни, так как в горевшем цеху было 480 тонн прессованной резины, бензин, дизельное топливо, сера, каучук. Серьезная угроза. Еще и мороз: везде льется вода, «боёвка» пожарного при морозе встает колом так, что руки разогнуть невозможно.

Все, кроме Цунами

- Вскоре будет 4 года, как вы работаете в Алтайском крае, как думаете, каких ЧП у нас больше и почему?

- Есть две беды, которые характеризуют оперативную обстановку в крае: весной это паводок, летом – пожары. Хотя на территории региона благодаря его географическому положению возможен весь спектр чрезвычайных ситуаций кроме цунами.

ЧП с туристами тоже для нашего края актуальны. Отрасль серьезно развивается, в этом году мы выявили проблемные точки. В Белокурихе проведена серьезная операция по спасению людей на фуникулере, пришлось вызывать спасателей даже с Бийска. Ситуация высветила проблему по созданию спасательного подразделения в городе-курорте.

- Кстати, в последние годы идет речь об усилении ветров на нашей территории

- Мы провели анализ числа штормовых прогнозов, так вот в этом году их на 40% больше, чем в прошлом году. И такая ситуация не только в Алтайском крае. Количество неблагоприятных метеоявлений увеличивается во всем мире в разы.

Все природные события взаимосвязаны. К примеру, пожары в Якутии привели к серьезным паводкам в Иркутской области. В Алтайском крае зима фактически кончилась раньше на две недели, лето пришло раньше и было жарким, поэтому мы наблюдали такое уникальное явление, как маловодье – реки пустые. Такого даже старожилы не помнят.

Начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю, генерал-майор внутренней службы Александр Макаров Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

- А ЧС на воде стало больше или меньше?

- В этом году было более опасно купаться: уровень воды упал, в руслах обнажились камни и коряги. Но вместе с тем наблюдается снижение числа ЧС на воде. На это влияет и комплекс профилактических мероприятий. Вообще мы настаиваем на том, что в крае нужно открывать больше пляжей и организованных мест отдыха. За последние 10 лет не было ни одного факта гибели людей на организованном пляже.

- По вашему наблюдению, насколько хорошо в регионе взаимодействуют между собой все службы и власти при возникновении каких-то чрезвычайных ситуаций?

- Я поездил по многим регионам, и хочу сказать, что такого эффективного, качественного взаимодействия, как в Алтайском крае, я нигде не видел. Это связано и с личным отношением руководителей ведомств, и губернатора Алтайского края. Если возникает какая-то серьезная ситуация, то представители всех министерств и служб приезжают в Центр управления в кризисных ситуациях и работают отсюда все вместе, непосредственно взаимодействуя, а не каждый из своего кабинета. Только работая одной командой можно противостоять возникающим рискам.

- Говорят, что в Барнауле нет техники и лестниц, чтобы тушить пожары в высотках. Так ли это?

- В каждой пожарной части есть высотная техника, всего порядка 33 единиц. Но смотрите, в городе появляются высотки, а для них нужны особые параметры обеспечения безопасности. Чем выше здание, тем серьезнее требования к строительству. Есть определенные требования: повышенная степень огнестойкости, прочности конструкций, системы дымоудаления, краны и гидранты на каждом этаже, рукава, незадымляемые пути эвакуации. И самое главное - каждый житель должен знать, как действовать на пожаре.

- А каждый ли может стать пожарным? И насколько высоки требования к спасателям при трудоустройстве?

- Чтобы стать аттестованным пожарным, нужно иметь отличное здоровье и безупречную репутацию. Также нужно пройти строгий психологический отбор и спецпроверки. Наконец, должна быть определенная мотивация: если хочешь заработать много денег – это не к нам, сюда приходят для того, чтобы помогать людям.

Отдельная категория – добровольные пожарные. Профессиональные спасатели благодарны организациям и неравнодушным жителям, которые заботясь о своей безопасности, создают пожарные команды, занимаются тушением, а также профилактикой. Каждый восьмой пожар тушиться добровольцами. Если говорить о тех, кто состоят в реестре, то у нас их 9 тысяч человек.

- Женщины тоже могут стать пожарными?

- Пожарными женщины не работают, в силу специфики профессии это очень тяжелый труд. Также они работают диспетчерами, психологами. Мы очень трепетно относимся к нашим сотрудницам, они отлично реализовываются на других постах.

На своем примере

- Не так давно в Алтайском крае наградили детей-героев, проявивших мужество и храбрость в момент ЧС. Как думаете, насколько важно научить ребенка основам оказания первой помощи и поведению при возникновении ЧП, и учите ли вы своих детей?

- Моя старшая дочь занимается спасательным спортом: она и со штурмовой лестницей бегает, и боевое развертывание умеет проводить.

Дети смотрят на нас, взрослых, поэтому очень важно обсуждать с ними и поведение при пожаре, и на дороге, и решение каких-то конфликтных ситуаций, прививать здоровый образ жизни. Ребенок, как губка, впитывает все с детства, взрослому же некогда учиться – у него свои дела и проблемы. Родители должны подавать личный пример, они в ответе за безопасность и должное воспитание детей. Не должно быть так, чтобы о пожарной безопасности ребенку говорил отец, который сам курит на балконе.

- Вы в хорошей физической форме. Для здоровья занимаетесь или вам необходимо проходить аттестацию?

- И для здоровья, и для формы. Любой руководитель должен применять принцип обучения: «Делай, как я». Когда приходишь в подразделение, прыгаешь на турник и подтягиваешься больше всех раз – это повод, чтобы люди тянулись за тобой. У нас в управлении есть спортзал: раз начальник ходит, то и у личного состава должна быть такая возможность.

- Совсем скоро Новый год. Приходилось ли отмечать его на работе?

- Очень часто. В этом году хотелось бы с семьей.

- В целом как бы вы охарактеризовали год для спасателей?

- Год не был спокойным, но он и не хороший, и не плохой. Система сработала и показала достаточность. А проверку на стрессоустойчивость мы проходим каждый день, не было и дня, чтобы что-то да не случилось.

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