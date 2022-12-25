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Звезды25 декабря 2022 1:00

Приключения и нерв. Фильм режиссера из Алтайского края получил приз на международном кинофестивале

Кинокартина Игоря Холодкова посвящена авантюрам дипкурьера Шапиро
Марина КОЧНЕВА
Марина КОЧНЕВА
Статуэтки премии «Сталкер». Фото предоставлено гильдией кинематографистов

Статуэтки премии «Сталкер». Фото предоставлено гильдией кинематографистов

15 декабря в московском Доме кино завершился XXVIII Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Среди лауреатов и призеров - кинокартина «Мой дед – цыган Шапиро» режиссера из Алтайского края Игоря Холодкова. Его документальной ленте жюри присудило специальный приз имени Георгия Жжёнова.

Инициатором создания фильма стал режиссер, сценарист и продюсер Андрей Райкин, внук дипкурьера Михаила Шапиро и племянник Аркадия Райкина. В одном из интервью он рассказал, что более 40 лет вынашивал идею снять о деде картину. И вот с помощью талантливого режиссера Игоря Холодкова, закончившего в 1990 м году Алтайский Государственный Институт Культуры и Искусства, создана лента с приключениями и нервом.

Главный герой фильма попал в ГУЛАГ, за то, что как секретарь посольства в Германии был запечатлен на фото с Гитлером, Риббентропом и Шелленберогом... До лагерей он был и послом в Чехии, избежал покушения в Альпах, чуть не потеряв при этом руку, которую сшивали по кусочкам, получил паралич и т.д. После Воркуты и реабилитации Михаил Шапиро работал директором студии документальных фильмов, сотрудничал с Романом Карменом, легендарным кинодокументалистом, снимавшим сдачу в плен генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса под Сталинградом и подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии.

Всего на фестивале в Москве были представлены 63 кинокартины, а в конкурсной программе участвовали 58 фильма, из них: 15 полнометражных, 16 короткометражных игровых, 16 документальных и 11 анимационных.

- «Сталкер» направлен на поощрение кинематографистов, создающих киноленты о правах человека, - говорится в пресс-релизе от Гильдии кинорежиссеров России. - Название продиктовано вечными общечеловеческими ценностями, которые проповедовал в одноименном фильме прославленный кинорежиссер Андрей Тарковский – милосердие и любовь к ближнему, личная ответственность человека перед обществом.

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