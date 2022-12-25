Приключения и нерв. Фильм режиссера из Алтайского края получил приз на международном кинофестивале

Статуэтки премии «Сталкер». Фото предоставлено гильдией кинематографистов

15 декабря в московском Доме кино завершился XXVIII Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Среди лауреатов и призеров - кинокартина «Мой дед – цыган Шапиро» режиссера из Алтайского края Игоря Холодкова. Его документальной ленте жюри присудило специальный приз имени Георгия Жжёнова.

Инициатором создания фильма стал режиссер, сценарист и продюсер Андрей Райкин, внук дипкурьера Михаила Шапиро и племянник Аркадия Райкина. В одном из интервью он рассказал, что более 40 лет вынашивал идею снять о деде картину. И вот с помощью талантливого режиссера Игоря Холодкова, закончившего в 1990 м году Алтайский Государственный Институт Культуры и Искусства, создана лента с приключениями и нервом.

Главный герой фильма попал в ГУЛАГ, за то, что как секретарь посольства в Германии был запечатлен на фото с Гитлером, Риббентропом и Шелленберогом... До лагерей он был и послом в Чехии, избежал покушения в Альпах, чуть не потеряв при этом руку, которую сшивали по кусочкам, получил паралич и т.д. После Воркуты и реабилитации Михаил Шапиро работал директором студии документальных фильмов, сотрудничал с Романом Карменом, легендарным кинодокументалистом, снимавшим сдачу в плен генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса под Сталинградом и подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии.

Всего на фестивале в Москве были представлены 63 кинокартины, а в конкурсной программе участвовали 58 фильма, из них: 15 полнометражных, 16 короткометражных игровых, 16 документальных и 11 анимационных.

- «Сталкер» направлен на поощрение кинематографистов, создающих киноленты о правах человека, - говорится в пресс-релизе от Гильдии кинорежиссеров России. - Название продиктовано вечными общечеловеческими ценностями, которые проповедовал в одноименном фильме прославленный кинорежиссер Андрей Тарковский – милосердие и любовь к ближнему, личная ответственность человека перед обществом.

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