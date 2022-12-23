Стресс-тест. По каким дням в поликлиниках Барнаула самые большие очереди

Поликлиники испытывают сверхнагрузку Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает расти заболеваемость ОРВИ и гриппом. В связи с этим в разы увеличилась нагрузка на поликлиники. Открыть больничный дистанционно, как это было в ковид, нельзя. Порой людям приходится по несколько часов провести в очереди на прием к врачу. В какие дни пациентов больше всего и как планируется выравнивать нагрузку на поликлиники, рассказал министр здравоохранения Дмитрий Попов на пресс-конференции.

Сверхнагрузка

Глава краевого Минздрава отметил, что сверхнагрузку испытывают сейчас все поликлиники. При этом сворачивать плановую помощь, как это было в начале пандемии коронавируса, власти не собираются.

«Оценивать работу системы здравоохранения на пиковых нагрузках, наверное, тоже неверно. Это некоторый стресс-тест, который систему мобилизует и требует привлечения дополнительных сил: средних медицинских работников на самостоятельные приемы, а также студентов медуниверситета, медколледжа», – сказал Дмитрий Попов.

Министр отметил, что ежесуточно проводится мониторинг обращаемости. У каждой медорганизации составлен план по разворачиванию дополнительных мощностей, если этого потребует ситуация.

Проблемные дни недели

«С чем мы сталкиваемся: видим сверхнагрузку на поликлиники по понедельникам и пятницам. При этом в среду и четверг у нас минимальные нагрузки по повторным явкам. Такая пиковость и неравномерность в течение недели и формирует скученность населения. Отсюда и недовольства, которые есть в отношении медорганизаций. Эту проблему нам надо решать в регионе», — рассказал министр.

По словам Попова, корректировать нагрузку по дням нужно с помощью системы электронной записи, которая действует в регионе. Важно разводить потоки пациентов и планировать повторную явку.

При этом, по словам министра, главной все же остается проблема дефицита кадров.

«В первую очередь, конечно же, те вопросы, которые возникают у жителей края, связаны с нехваткой медицинских работников. Никакая информационная система эту проблему не решает», – сказал Попов.

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