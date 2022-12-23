Алтай против Конго: В Барнауле прошел масштабный турнир профессионального бокса

Турнир по профессиональному боксу «Битва на Алтае» Фото: пресс-службы администрации Барнаула

22 декабря в Барнауле прошел турнир по профессиональному боксу «Битва на Алтае». Семь поединков, участники из разных городов и стран и сокрушительные удары – все это было представлено в яркой шоу-программе.

Турнир проходил в «Титов-Арене». Почетными гостями стали мэр Барнаула Вячеслав Франк и чемпионы мира по боксу Григорий Дрозд и Руслан Проводников.

В первом поединке сразились барналец Максим Борисов и Николай Коваленко из Крымска. Для обоих спортсменов схватка на профессиональном ринге была дебютной. Бойцы выстояли достойно, победу одержал наш спортсмен, технически нокаутировав оппонента.

Далее в схватку вступили Никита Буренков из Прокопьевска и Алексей Терентьев из Бийска. Оба спортсмена показали хороший уровень, но по решению судей победа была отдана нашему гостю из соседней области.

Поистине зрелищным получился бой 39-летнего барнаульского боксера Карена Аветисяна и 25-летнего Сергея Кожухаря из Крымска. Зал разрывался от напряжения – судя по выкрикам, поддержать нашего боксера пришло немало зрителей. Аветисян показал серьезный уровень мастерства, но все же верх в поединке взял более молодой боксер.

- Проиграл ему в скорости. Он молодой, выносливый, но я все равно ему попал несколько раз. Был бы я моложе лет на десять, убрал бы его в первом раунде, - цитирует Карена Аветисяна «Толк».

Еще один барнаульский боксер Вадим Ситнер уступил Владимиру Калашникову из Иркутска. Зрелищный бой получился между гостями из Иркутска и Архангельска Тихоном Нетесовым и Ярославом Безсоловым, победу одержал Нетесов.

В следующем поединке встретились Вадим Лубсанов из Иркутска и кубинец Лениер Гонсалес. Бой закончился ничьей.

А главным боем вечера стала схватка алтайского боксера Василия Штыка и Моналиса Мапапа из Конго. Африканцу удалось одолеть соперника спустя две минуты и 13 секунд техническим нокаутом.

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