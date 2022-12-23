Стоимость тарифных планов в Барнауле с 1 января 2023 года Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 января 2023 года в Барнауле повысятся цены на проезд. В МУП «Центртранс» перечислили, какие тарифные планы будут действовать и какой будет их стоимость.

Тарифные планы в Барнауле с 1 января 2023 года

«Электронный кошелек»

Вид транспортного средства: троллейбус, трамвай, автобус (включая пригородные маршруты)

Цена за одну поездку: 26 рублей (провоз багажа – 26 рублей)

«Электронный пересадочный проездной билет»

Вид транспортного средства: трамвай, троллейбус

Стоимость активации: 30 рублей

Количество поездок: одна с одной пересадкой

Период использования:100 минут

Проездной билет «Школьный»

Вид транспортного средства: автобус, троллейбус, трамвай

Стоимость активации: 600 рублей

Количество поездок: без ограничения

Период использования: календарный месяц

Проездной билет «Для школьников из малообеспеченных семей»

Вид транспортного средства: автобус, троллейбус, трамвай

Стоимость активации: 450 рублей

Количество поездок: без ограничения

Период использования: календарный месяц

Проездной билет «Студенческий»

Вид транспортного средства: автобус, троллейбус, трамвай

Стоимость активации: 700 рублей

Количество поездок: без ограничения

Период использования: календарный месяц

Проездной билет «Пенсионный лимитированный»

Вид транспортного средства: автобус, троллейбус, трамвай

Стоимость активации: 650 рублей

Количество поездок: 40

Период использования: календарный месяц

Проездной билет «Пенсионный безлимитный»

Вид транспортного средства: автобус, троллейбус, трамвай

Стоимость активации: 900 рублей

Количество поездок: без ограничения

Период использования: календарный месяц

Проездной билет «Для граждан»

Вид транспортного средства: троллейбус, трамвай

Стоимость активации: 1440 рублей

Количество поездок: без ограничения

Период использования: календарный месяц

Проездной билет «Курьерский»

Вид транспортного средства: троллейбус, трамвай, автобус

Стоимость активации: 2700 рублей

Количество поездок: без ограничения

Период использования: календарный месяц

Проездной билет «Единый»

Вид транспортного средства: троллейбус, трамвай, автобус

Стоимость активации: 1000 рублей

Количество поездок: 42

Период использования: 60 календарных дней

Проездной билет «Единый»

Вид транспортного средства: троллейбус, трамвай, автобус

Стоимость активации: 1200 рублей

Количество поездок: 50

Период использования: 60 календарных дней

Проездной билет «Единый»

Вид транспортного средства: троллейбус, трамвай, автобус

Стоимость активации: 480 рублей

Количество поездок: 20

Период использования: 60 календарных дней

Напомним, что цена на многих маршрутах пригородного направления снизится и станет единой по всему городу. В связи с этим тарифный план «Проездной билет «Пенсионный лимитированный пригородный» отменяется. За наличный расчет и по банковской карте стоимость проезда составит 30 рублей.

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