Стоимость тарифных планов в Барнауле с 1 января 2023 года
Фото: Олег УКЛАДОВ
С 1 января 2023 года в Барнауле повысятся цены на проезд. В МУП «Центртранс» перечислили, какие тарифные планы будут действовать и какой будет их стоимость.
«Электронный кошелек»
Вид транспортного средства: троллейбус, трамвай, автобус (включая пригородные маршруты)
Цена за одну поездку: 26 рублей (провоз багажа – 26 рублей)
«Электронный пересадочный проездной билет»
Вид транспортного средства: трамвай, троллейбус
Стоимость активации: 30 рублей
Количество поездок: одна с одной пересадкой
Период использования:100 минут
Проездной билет «Школьный»
Вид транспортного средства: автобус, троллейбус, трамвай
Стоимость активации: 600 рублей
Количество поездок: без ограничения
Период использования: календарный месяц
Проездной билет «Для школьников из малообеспеченных семей»
Вид транспортного средства: автобус, троллейбус, трамвай
Стоимость активации: 450 рублей
Количество поездок: без ограничения
Период использования: календарный месяц
Проездной билет «Студенческий»
Вид транспортного средства: автобус, троллейбус, трамвай
Стоимость активации: 700 рублей
Количество поездок: без ограничения
Период использования: календарный месяц
Проездной билет «Пенсионный лимитированный»
Вид транспортного средства: автобус, троллейбус, трамвай
Стоимость активации: 650 рублей
Количество поездок: 40
Период использования: календарный месяц
Проездной билет «Пенсионный безлимитный»
Вид транспортного средства: автобус, троллейбус, трамвай
Стоимость активации: 900 рублей
Количество поездок: без ограничения
Период использования: календарный месяц
Проездной билет «Для граждан»
Вид транспортного средства: троллейбус, трамвай
Стоимость активации: 1440 рублей
Количество поездок: без ограничения
Период использования: календарный месяц
Проездной билет «Курьерский»
Вид транспортного средства: троллейбус, трамвай, автобус
Стоимость активации: 2700 рублей
Количество поездок: без ограничения
Период использования: календарный месяц
Проездной билет «Единый»
Вид транспортного средства: троллейбус, трамвай, автобус
Стоимость активации: 1000 рублей
Количество поездок: 42
Период использования: 60 календарных дней
Проездной билет «Единый»
Вид транспортного средства: троллейбус, трамвай, автобус
Стоимость активации: 1200 рублей
Количество поездок: 50
Период использования: 60 календарных дней
Проездной билет «Единый»
Вид транспортного средства: троллейбус, трамвай, автобус
Стоимость активации: 480 рублей
Количество поездок: 20
Период использования: 60 календарных дней
Напомним, что цена на многих маршрутах пригородного направления снизится и станет единой по всему городу. В связи с этим тарифный план «Проездной билет «Пенсионный лимитированный пригородный» отменяется. За наличный расчет и по банковской карте стоимость проезда составит 30 рублей.
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