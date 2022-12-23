Как россыпь серебра по небу: в горах Алтая засняли самую долгую и удивительно звездную ночь

Фото звездного неба удалось снять с Телецкого озера. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Сотрудникам Алтайского биосферного заповедника удалось сделать фоторепортаж звездного неба в ночь с 21 на 22 декабря. Как пишут Роман Воробьев и Татьяна Клименко, это была самая долгая ночь в этом году.

Фото звездного неба удалось снять с Телецкого озера. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

С 22 декабря наступила астрономическая зима. Она продлится до 21 марта. В день зимнего солнцестояния солнце находится на наибольшем угловом расстоянии от экватора и на минимальной высоте над горизонтом в Северном полушарии.

Фото звездного неба удалось снять с Телецкого озера. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

- Зимнее солнцестояние знаменует самый короткий день в году. С этого момента продолжительность светового дня начнет расти. К 1 января продолжительность светового дня увеличится уже на 7 минут, - отмечают сотрудники заповедника.

Фото звездного неба удалось снять с Телецкого озера. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Фото звездного неба удалось снять с Телецкого озера. Миллионы звезд яркими точками запечатлены на снимках. День съемки был довольно теплым – плюс 3 градуса. Согласно народным приметам, это может значить, что и лето будет теплым.

Фото звездного неба удалось снять с Телецкого озера. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Кстати, день зимнего солнцестояния с давних времен играет большую роль для культур всех народов. Зачастую это был повод для радости, так как с каждым днем на протяжении полугода дни будут становиться длиннее.

Фото звездного неба удалось снять с Телецкого озера. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

- В некотором роде это воспринималось как «победа света над тьмой». Существовали и приметы, например если день был солнечный, то весна будет поздней, если на деревьях иней, то урожай будет хороший, - добавили ученые.

Фото звездного неба удалось снять с Телецкого озера. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Фото звездного неба удалось снять с Телецкого озера. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Фото звездного неба удалось снять с Телецкого озера. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Фото звездного неба удалось снять с Телецкого озера. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Фото звездного неба удалось снять с Телецкого озера. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Фото звездного неба удалось снять с Телецкого озера. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайский астролог назвала 22 декабря 2022 «самым темным временем перед рассветом»

22 декабря 2022 - самый короткий день в году (подробнее)