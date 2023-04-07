Хотите участвовать в уникальном действе? Барнаульский Рок-театр проводит набор участников

Леонид Веремьянин (Шао) и Николай Бачурин приглашают новых участников в Рок-театр. Фото: Роман Колоколов

И вновь мы вспоминаем сакраментальную фразу «Барнаул - столица мира». Экс-вокалист и композитор группы «Тёплая Трасса», режиссер, актер и театральный педагог Леонид Веремьянин, создавший в 2015 м году рок-театр, решил перенести его в барнаульское пространство.

- Я придумал проект, объединяющий театр и живую рок-музыку, и даже сыграл спектакль «Над водой» режиссера Германа Пикуса, но в Москве был практически один, здесь все по-другому, больше единомышленников, - поделился Леонид с «КП»- Барнаул».

Один из главных единомышленников Шао - его давний друг поэт, художник и юрист Николай Бачурин, взявший на себя непростые организаторские хлопоты.

- Мы решили к осени сделать рок-спектакль на местном материале (а в Барнауле есть, все мы знаем, интересные авторы) с участием наших рок-музыкантов, которых также немало. Попытаемся вернуть атмосферу незабываемых рок-сессий, которые были когда-то в «столице мира», – рассказывает Николай. - Сегодня у нас есть сцена в ДК Мотор (дирекция пошла навстречу), причем сцена «намоленная» - на эту площадку Евгений Колбашев в разные годы привозил мощных музыкантов. Кроме того, есть профессионалы актеры, рок-музыканты, готовые участвовать в необычной постановке. А еще будем набирать всех желающих от 12 лет.

В этом месяце на площадке Рок-театра как раз проводится дополнительный набор участников в различные творческие проекты. Желающим покрутиться в «движухе» рок-театра не обязательно уметь петь, танцевать, играть на музыкальном инструменте, владеть актерским мастерством.

- Этому мы научим. Уже приглашены к сотрудничеству педагоги по актерскому мастерству, сценической речи, пластике, вокалу. Главное - это желание обучаться и самореализоваться в компании рок-единомышленников, - подчеркнули организаторы проекта.

Для участия необходимо связаться с администратором рок-театра в WhatsApp, Telegram или по телефону +7 (913)- 223- 58-51

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