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Общество6 апреля 2023 6:14

В Барнауле слушатели Президентской программы подготовки управленцев посетили БПЗ

Это одно из крупнейших предприятий Барнаула
Президентская программа управленческих кадров действует уже четверть века

Президентская программа управленческих кадров действует уже четверть века

Фото: Виталий БАРАБАШ

Слушатели Президентской программы подготовки управленческих кадров посетили Барнаульский пивоваренный завод. Они оценили производственную базу предприятия и обсудили актуальные для бизнеса проблемы.

Президентская программа управленческих кадров действует уже четверть века

Президентская программа управленческих кадров действует уже четверть века

Фото: Виталий БАРАБАШ

Президентская программа управленческих кадров действует уже четверть века. За это время почти 2000 руководителей из разных сфер от пищевой и перерабатывающей промышленности до энергоотрасли смогли повысить свою квалификацию. Главная задача госпрограммы – решение проблем бизнеса. Для этого используют разные способы: деловые игры, экскурсии на объекты и даже стажировки на зарубежных предприятиях.

Президентская программа управленческих кадров действует уже четверть века

Президентская программа управленческих кадров действует уже четверть века

Фото: Виталий БАРАБАШ

- Первый этап – образовательная часть. Вторая часть – стажировки. До 2020 года стажировки у нас проходили в странах Европы: Германия, Франция, Норвегия, Япония. Сейчас география стран поменялась - это Беларусь, Турция, Иран, – отметил директор КГБУ "Алтайский региональный ресурсный центр" Константин Ланин.

Президентская программа управленческих кадров действует уже четверть века

Президентская программа управленческих кадров действует уже четверть века

Фото: Виталий БАРАБАШ

В рамках делового посещения слушатели Президентской программы обсудили систему контроля качества слабоалкогольных, безалкогольных напитков и воды, выпускаемых на Барнаульском пивоваренном заводе, экономические и производственные показатели работы предприятия, а также познакомились с технологией производства напитков.

Президентская программа управленческих кадров действует уже четверть века

Президентская программа управленческих кадров действует уже четверть века

Фото: Виталий БАРАБАШ

- Наш завод реализует на предприятии социальную стратегию, в рамках которой на протяжении длительного времени ведётся сотрудничество с представителями высших учебных заведений, в том числе, в качестве базы для учебных практик и стажировок студентов, что в особенности актуально для предприятий, работающих в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, ведь работая и стажируясь непосредственно на производстве, будущий выпускник не только оттачивает навыки, полученные в процессе обучения, но и получает возможность трудоустройства, – отмечает генеральный директор предприятия Алексей Рыбников.

Президентская программа управленческих кадров действует уже четверть века

Президентская программа управленческих кадров действует уже четверть века

Фото: Виталий БАРАБАШ

Президентская программа управленческих кадров действует уже четверть века

Президентская программа управленческих кадров действует уже четверть века

Фото: Виталий БАРАБАШ

- Для нас стало доброй традицией предоставлять площадку для проведения экскурсий и круглых столов слушателям и выпускникам Президентской программы, ведь таким образом мы взаимообогащаемся новыми знаниями, новой информацией, возникают совместные проекты. У некоторых участников президентской программы есть интересы выращивать, допустим, хмель для пивоварения в Алтайском крае. Она актуальна и для нас тоже. Возможно, в будущем завяжется какое-то партнерство, – добавляет Алексей Анатольевич.

Президентская программа управленческих кадров действует уже четверть века

Президентская программа управленческих кадров действует уже четверть века

Фото: Виталий БАРАБАШ

Одним из участников круглого стола стал директор Международного института экономики, менеджмента и информационных систем Степан Межов.

- С течением времени меняются подходы, внедряются новые практики, преподаватели уходят от формата традиционных передач знаний, лекций, семинаров. Появляется больше интерактивов, игровых схем, деловых игр. Именно такой подход позволяет транслировать знания и практики на максимально широкие аудитории обучающихся – от бывших школьников - первокурсников студентов-очников до опытных собственников бизнеса, обучающихся на Президентской программе, - пояснил он.

Президентская программа управленческих кадров действует уже четверть века

Президентская программа управленческих кадров действует уже четверть века

Фото: Виталий БАРАБАШ

Как отметили сами участники мероприятия, слушатели Президентской программы, такой симбиоз научного подхода к обучению и практических стажировок на ведущих производственных предприятиях нашего региона - это основа и хороший базис для получения новых компетенций в рамках действующих производственных процессов.

Президентская программа управленческих кадров действует уже четверть века

Президентская программа управленческих кадров действует уже четверть века

Фото: Виталий БАРАБАШ

Президентская программа управленческих кадров действует уже четверть века

Президентская программа управленческих кадров действует уже четверть века

Фото: Виталий БАРАБАШ

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