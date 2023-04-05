На Алтае поставили на учет 9-летнего мальчика, который поджег венок на мемориале Славы

Личность мальчика установили быстро Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай поставили на профилактический учет 9-летнего мальчика, который поджег венок на мемориале Славы в селе Майма. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Ранее в полицию поступило сообщение от сотрудника администрации Майминского сельского поселения о том, что на мемориале Славы подросток поджег венок, возложенный к памятнику павших воинов Великой Отечественной войны.

Правоохранители смогли быстро выяснить, где живет 9-летний мальчик и приехали к нему домой. Ребенок не стал врать и признался, что, действительно, испортил венок на мемориале. По словам сельчанина, он нашел зажигалку на улице и захотел что-нибудь поджечь. Мальчик не придумал ничего лучше, как испытать находку на венке, возложенному к памятнику павших солдат Великой Отечественной войны.

После того как памятная гирлянда сильно разгорелась, маленький сельчанин испугался и попробовал сбежать, однако его успел заметить работник сельской администрации.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с ребенком, а также его родителями. Известно, что семья благополучная и ранее в поле зрения сотрудников полиции не попадала.

– Законные представители 9-летнего мальчика привлечены к ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), – подчеркнули в МВД.

Напомним, по факту произошедшего проводит проверку СУ СК региона.

Ранее произошедшее прокомментировал глава районной администрации Петр Громов. Чиновник призвал родители быть внимательными к своим детям.

– Я хочу призвать всех родителей в очередной раз провести беседу с детьми о том, как правильно себя вести в таких священных местах и почему так важно бережно относиться к объектам, возведенным в память о воинах-земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны, – написал Петр Громов. – Мы не должны допускать того, что случилось сегодня.

Ранее мы рассказывали о том, что в декабре 2022 года девочка-подросток сожгла цветок в Вечном огне в Горно-Алтайске. Полицейские установили ее личность и также проводили проверку. Мама ребенка принесла извинения, а также рассказала, что ее дочь поняла и осознала, что поступила неправильно.

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