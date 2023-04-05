Госуслуги, инвестиции и сайты объявлений: полицейский рассказал о самых «популярных» схемах мошенничества

Все чаще жители Алтайского края становятся жертвами мошенников Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Мошенничество – самый распространенный вид преступлений не только в Алтайском крае, но и за его пределами. Во многом потому, что не имеет границ: жертва может находиться в одном регионе, а преступник в другом. О том, какие сейчас схемы обмана популярные и как не попасться на «удочку» мошенников, в эфире ЦУРа рассказал первый заместитель начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю Марк Левин.

Деньги вернуть можно

Самый «популярный» способ отъема денег у населения – это якобы проблемы с банковским счетом. Известная многим схема, когда поступает звонок от незнакомого человека, который может представляться сотрудником финансовой организации или правоохранительных органов и далее всячески пытается уговорить «спасти» либо собственные накопления, либо обманом заставляет оформить кредит и перевести деньги на иной счет.

- Чтобы «пробить» вашу собственную защиту, мошенники начали использовать новую схему: присылают сообщение якобы от сайта «Госуслуг», а затем вам сразу же поступает звонок якобы от сотрудника ФСБ, следственного управления, следователя, оперуполномоченного или сотрудника Центробанка и они говорят о том, что: «Вам поступило сообщение. Это преступники хотят взломать ваш кабинет на «Госуслугах», но вы им ничего не сообщайте, а мы сейчас пришлем вам код, вы мне его назовите и таким образом мы поймаем преступников», - говорит первый заместитель начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю – начальник полиции, полковник полиции Марком Левиным.

Причем сценарий у мошенников может быть разный и «специалисты» могут звонить разные. Возможно, все зависит от конкретной ситуации, но их главная задача – запутать жертву.

- Далее они говорят вам, что надо обезопасить деньги и положить их на резервный, брокерский, инвестиционный или любой другой счет. Его номер они сами продиктуют. К сожалению, есть в нашей практике случаи, когда в течение длительного времени, от одной до двух недель, люди берут кредиты в различных банках, продают свое имущество, в том числе и недвижимость, и все деньги переводят преступникам, - продолжает специалист.

Но, несмотря на, казалось бы, безвыходную ситуацию, иногда потерянные деньги удается вернуть. В этом случае, чем быстрее человек поймет, что его обманули и быстрее обратится в полицию, тем у стражей правопорядка больше шансов арестовать те самые «безопасные» счета и вернуть ваши финансы. Чтобы наверняка узнать, что с деньгами все в порядке, следует прекратить разговор с незнакомцем и самому позвонить в банк, либо же сразу заблокировать карты. Да, это может быть в какой-то степени неудобно, но зато вы точно сохраните средства.

И все же, по словам Марка Левина, процент раскрываемости дистанционных мошенничеств относительно небольшой – всего около 13%. А дела о хищении денег с банковских карт раскрываются практически в каждом втором случае, так что даже не пытайтесь обналичить чью-то найденную карту.

Главное – вовремя положить трубку

Еще одна популярная схема - «Ваш родственник попал в беду». Причем эта самая популярность идет волнообразно. По словам полицейского, были случаи, когда заявления некоторое время не регистрировались, но с осени 2022-го заметно участились.

- В этом случае мы может вам порекомендовать постараться выйти из роли, которую для вас приготовили мошенники. Надо брать инициативу в свои руки, - продолжает Левин. – Во-первых, любая попытка дать деньги за решение вопросов с сотрудником полиции, следователем, карается по закону. Поэтому стоит звонить по телефону доверия Главного управления МВД России по Алтайскому краю – 8 (3852) 63-03-15. Мы бы тоже хотели, чтобы в наших рядах не было лиц, которые вымогают деньги тем или иным способом. Во-вторых, пытаясь передать деньги, второй человек тоже становится соучастником преступления.

В данном конкретном случае советуют сразу же положить трубку, перезвонить в отделение полиции, узнать, была ли в действительности та ситуация, которую вам только что описали в телефонном разговоре. Либо наиболее верный способ успокоиться – позвонить родственнику, с которым якобы произошло несчастье.

- Самое главное – это холодная голова, пауза, сосчитать до 10 и начать действовать, - решительно добавляет Левин.

Если же вы трезво подошли к ситуации и спокойно выяснили, что с близкими все в порядке, то тот номер, с которого вам звонили или присылали смс следует передать в полицию. Там уже разберутся что с ним делать.

Сайты объявлений

Следующая известная схема мошенничества – через сайты бесплатных объявлений. Эксперт советует не переводить общение в мессенджеры и не переходить по сомнительным ссылкам, в том числе для оплаты товаров и услуг.

- Сегодня такие сайты предлагают свою защиту, но в том случае, если все проводится на их площадках: и переписка и оплата. Сейчас все можно проверить через интернет. Например, если в объявлении представлен товар в Алтайском крае, а выставлен он под абонентским номером Ульяновской или Вологодской области, то стоит задуматься, - советует полицейский.

Сайты-клоны

Не редкость, когда в интернете можно встретить сайты-двойники, которые на первый взгляд практически не отличишь от оригинала. Уже много раз люди теряли деньги, пытаясь купить билеты на самолет, путевки и т.п.

- Встречаются даже сайты-двойники по продаже электроники полностью похожие с большими ретейлерами. А в адресе у него будет изменена всего лишь одна буква. Тем самым преступники создают видимость легальности сайта, - объясняет Марк Михайлович.

В итоге потерпевшие переводят деньги, оплачивают товар, но не получают его. Чтобы такого не произошло, следует в первую очередь внимательно посмотреть на адресную строку. Еще можно позвонить по указанному телефону, скорее всего он окажется недействующий. Так же стоит проверить, как давно был зарегистрирован конкретный сайт. Это все тоже легко узнать по интернету.

Инвестиции

Довольно большой объем мошенничеств сейчас также приходится на инвестирование, игру на бирже и т.д.

- Мы понимаем, что люди хотят заработать, но и преступники активно это использую. В данном случае могу дать одну рекомендацию: если вы решили участвовать в инвестиционных проектах, в покупке акций, то основные действия по заключению договоров, контрактов следует осуществлять в режиме офлайн, - подчеркивает собеседник.

К тому же услуги брокеров сейчас предлагают банки и можно с ними напрямую работать через отделения или приложения.

Помимо всего вышесказанного Марк Левин рекомендует установить на банковских картах лимиты на перевод, не переходить по ссылкам с незнакомых номеров (так можно установить на телефон вирусную программу), не сообщать незнакомцам данные карт, тем более, что настоящие банковские работники их и так знают, не сообщать о сумме, которая есть на счету, не передавать коды, приходящие в смс-сообщениях.

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