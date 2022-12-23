Алтайские эксперты выяснили, во сколько жителям региона обойдется главный новогодний салат

Продукты лучше покупать заранее Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый год уже стучится в двери и многие начали активно покупать продукты к празднику. Доцент кафедры финансов и кредита АлтГУ Светлана Лепешкина вместе со студентами подсчитала, во сколько обойдется главный новогодний стол жителям Алтайского края.

Почти на каждом новогоднем столе в России есть салат оливье. Существует множество вариаций блюда – с колбасой, с курицей или мясом. Кто-то добавляет яблоко, а кто-то считает это излишеством. Росстат представил свой рецепт, по которому был рассчитан индекс стоимости.

– Рецепт салата оливье, на основе которого рассчитан «индекс оливье» Росстата, включает в себя следующие ингредиенты: колбаса вареная — 400 гр., огурцы маринованные — 400 гр., зеленый горошек — 380 гр., куриные яйца — 4 шт., майонез — 200 гр., картофель — 400 гр., морковь — 200 гр., лук репчатый — 100 гр, – подчеркнули в вузе.

По инфомрации Центрального банка инфляция в Алтайском крае выше, чем в Сибирском федеральном округе и в России. За ноябрь 2022 года в годовом выражении цены на товары и услуги в регионе подорожали на 12,7%, а в России — 11,7%. Продовольственные товары стали дороже на 13,3%. При этом цены на некоторые товаров продуктовой корзины за год выросли существенно выше этого уровня, а какие-то позиции даже стали дешевле, чем осенью 2021-го.

Год назад салат оливье в Алтайском крае по рецепту Росстата можно было приготовить за 407,5 рублей. Сейчас цена выросла на 3 рубля 28 копеек или 0,8%. Сильнее всего подорожали вареная колбаса и майонез, а подешевели – соленые огурцы и картофель.

– Конечно, стоимость салата будет во многом зависеть и от того, в каком магазине и когда вы покупаете продукты, используете ли ингредиенты, выращенные самостоятельно, а так же какую рецептуру используете. Поэтому индекс салата оливье является таким же индивидуальным, как и личная инфляция, – подчеркивают эксперты.

Чтобы сэкономить экономисты советуют покупать продукты заранее и с помощью смартфона искать скидки и акции.

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