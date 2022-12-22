Новогодние концерты 2022-2023 в Барнауле: афиша, билеты, расписание Фото: Олег УКЛАДОВ

Рождественский вечер органной и клавесинной музыки 6+

Когда: 25 декабря в 19:00.

Где: ресторация «Горная аптека», ул. Ползунова, 42.

Билеты: бесплатный вход для гостей ресторации. Обязательна предварительная запись по тел. (3852) 53-62-67.

Афиша: рождественский вечер органной и клавесинной музыки от заслуженного деятеля искусств России Сергея Будкеева.

Концерт «Anno Domini или Навстречу Рождеству» 6+

Когда: 26 декабря в 18:30.

Где: концертный зал АГИК, пр. Ленина, 66.

Билеты: 100 рублей. Купить можно в кассе в день концерта или на сайте barnaul.kassy.ru.

Афиша: Рождество – самый светлый праздник, каждый год приносящий с собой радость и ощущение чуда. Поэтому и музыка, посвященная Рождеству, по-особенному радостная, трогательная и возвышенная. В преддверии Нового года и Рождества Барнаульский академический хор подготовил для своих слушателей концерт, на котором прозвучат образцы как классической, так и современной музыки, за которой кроется атмосфера новогодних праздников.

Концерт «Мир вашему дому» 6+

Когда: 27 декабря в 18:30.

Где: концертный зал АГИК, пр. Ленина, 66.

Билеты: 100 рублей. По приобретению в кассе уточняйте по тел. (3852) 66-76-28 или же покупайте на сайте barnaul.kassy.ru.

Афиша: в канун Рождества очень хочется чуда - добрых вестей, хороших песен, праздничного настроения и, конечно, подарков! Все это совместили в хоровом действе Барнаульского детского хора под названием «Мир вашему дому». На сцену выйдут как дебютанты (совсем юные артисты 3-4 лет), так и лауреаты всероссийских и международных конкурсов (старший состав). И всех их объединит желание подарить гостям светлый рождественский праздник.

«В Новый год с филармонией: вечер в опере» 6+

Когда: 30 декабря в 18:00.

Где: Государственная филармония Алтайского края, ул. Ползунова, 35.

Билеты: 500 – 1300 рублей, купить можно в кассе. На сайте barnaul.kassy.ru билеты предлагаются по другой цене: 600 - 1 200 рублей.

Афиша: перед зрителями под симфонический оркестр филармонии выступят солисты мировых оперных сцен Анна Аглатова (сопрано), Николай Диденко (бас), Алексей Зеленков (баритон), Иван Почекин (скрипка).

Рене Де Ла Гард (Франция) с программой «Танцы в Париже» 6+

Когда: 3 января в 17:00.

Где: концертный зал АГИК, пр. Ленина, 66.

Билеты: 600 - 1 600 рублей. По приобретению в кассе уточняйте по тел. (3852) 66-76-28 либо же покупайте на сайте barnaul.kassy.ru.

Афиша: на гастроли в Россию Рене Де Ла Гард ездит уже более шести лет. Поклонники давно оценили исполнительское мастерство певца, романтический образ и искренность. Помимо композиций современных авторов французской эстрады и собственных песен в его репертуаре звучат старые добрые мировые хиты Джо Дассена, Шарля Азнавура, Жака Бреля, Ив Монтана, Эдит Пиаф, Патрисии Каас.

«Рождество в филармонии» 6+

Когда: 8 января в 17.00.

Где: Государственная филармония Алтайского края, ул. Ползунова, 35.

Билеты: 200 – 350 рублей, продаются в кассе. На сайте barnaul.kassy.ru билеты предлагаются по другой цене: 250 — 350 рублей. Действует «Пушкинская карта».

Афиша: праздничное настроение зрителям подарит мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии Алтайского края. Художественный руководитель - Александр Афанасьев.

«Рождественские встречи» 6+

Когда: 8 января в 17:00.

Где: концертный зал «Сибирь», пр. Ленина, 7.

Билеты: 600 - 900 рублей, продаются в кассе. На сайте barnaul.kassy.ru билеты предлагаются по 500 - 800 рублей.

Афиша: музыкальный телепроект «Поверь в себя» уже стал телевизионным и культурным брэндом региона. Выпускники уникального телешоу, аналогов которому в региональном вещании России нет, готовы спеть на большом Рождественском концерте. На одну сцену вместе с ними выйдут популярные артисты Алтайского края: Лев Шапиро, Владимир Кислов, Константин Божко, Александр Рухадзе.

«Старый Новый год в филармонии» 6+

Когда: 13 января в 18.30.

Где: Государственная филармония Алтайского края, ул. Ползунова, 35.

Билеты: 300 – 500 рублей, продаются в кассе. На сайте barnaul.kassy.ru билеты предлагаются по другой цене: 250 — 500 рублей.

Афиша: звезда российского джаза Юлиана Рогачева (сопрано, Москва), известный джазовый пианист и композитор Алексей Чернаков (Москва) и симфонический оркестр филармонии края - в программе «Нежность» (к 90-летию Майи Кристалинской).

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