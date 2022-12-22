Было темно, холодно и страшно, и вот уже красками окрашивается небо, появляются звуки Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский астролог Наталья Лучникова дала прогноз на 22 декабря – самый короткий день в 2022 году. По ее словам, сегодня наступает «самое темное время перед рассветом».

- Было темно, холодно, серо и страшно, и вот уже красками окрашивается небо, появляются звуки, все меняется до неузнаваемости. Этот день - такая лакмусовая бумажка на проверку доверия миру, себе, богу, - говорит специалист по звездам.

Аспект с Марсом в этот день дает высокий уровень энергии, которая одинаково ровно может направиться как на предприимчивость, так и на агрессию. Этот день покажет, как был прожит месяц. Если все делали по совести, то день проходит как естественное завершение естественного цикла. Если позволяли негативные вещи, то в этот день будет непросто: обиды, злость, месть, ссоры могут «развернуться» далеко и надолго. Поэтому следует быть максимально внимательным к себе и эмоциям.

- Может включиться импульсивность, влекущая за собой конфликты и ссоры. Такое время не только давит вдруг навалившимися страхами и сомнениями, но и напитано энергиями, которые трансформируют, качественно меняют внутренние настройки. В этот день крайне нежелательно новое: ни в мыслях, ни в делах. Подождите, будут дни, когда новое включится и пойдет как по маслу, но не сегодня, - советует астролог.

Также Наталья Лучникова отметила, что 22 декабря 2022 года Луна в Стрельце рождает стремление найти правду и установить справедливость. В это время благоприятно, например, решать юридические вопросы.

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