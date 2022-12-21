О диспансеризации напомнит страховой представитель

Фото из архива ТФОМС АК

В рамках этой работы страховые медицинские организации регулярно направляют гражданам персональные приглашения на профилактические осмотры и диспансеризацию. В целом с начала года по стране страховые медицинские организации проинформировали более 75 млн россиян о возможности пройти диспансеризацию.

Ежегодно из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края на проведение различных профилактических мероприятий выделяется более 1 млрд рублей. Чтобы эти ресурсы были использованы во благо пациентов, к прохождению диспансеризации активно подключены страховые представители. В рамках индивидуального информационного сопровождения застрахованных лиц они направляют гражданам персональные приглашения на профилактические осмотры и диспансеризацию. Ежемесячное индивидуальное информирование ведется с использованием различных форм - СМС-сообщения и сообщения в мессенджерах, телефонные звонки, включая автодозвон, письма. Тем же, кто не нашел времени позаботиться о своем здоровье, направляются повторные напоминания о необходимости пройти обследования. Кроме того, страховые компании оповещают и пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, о возможности пройти углубленную диспансеризацию. Также в настоящее время при индивидуальном информировании особое внимание уделяется гражданам, не посещавшим поликлинику более двух лет.

С начала текущего года страховыми медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере ОМС в Алтайском крае, почти 800 тысяч человек индивидуально проинформированы о возможности прохождения профилактических мероприятий, из них прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры более 500 тыс. человек.

В дальнейшем после прохождения диспансеризации страховые представители оценивают ее качество, своевременность постановки пациентов на диспансерный учет, обеспечивают контроль назначения обследований и своевременность динамического наблюдения пациентов с хроническими заболеваниями. Так, в текущем году практически 600 тысяч человек были индивидуально проинформированы о необходимости постоянного диспансерного наблюдения. При этом отклик населения на информирование СМО очень высокий, и по его результатам около 400 тысяч прошли диспансерное наблюдение.

Важно помнить, что к страховому представителю каждый человек может обратиться и самостоятельно. Для этого достаточно позвонить по телефонам контакт-центра своей страховой медицинской организации, подойти к специалисту во время его работы непосредственно в медицинской организации. Также в некоторых поликлиниках можно воспользоваться таксофоном прямой связи со страховой компанией. Как правило, пост специалиста компании, а также аппараты для связи со СМО размещены в холле рядом с регистратурой.

В случае необходимости страховая компания окажет не только консультативную поддержку, но и практическое содействие в получении медицинской помощи. Страховые представители рассматривают как устные, так и письменные обращения, в том числе жалобы граждан, проводят контрольно-экспертные мероприятия, позволяющие оценить доступность и качество оказанной медицинской помощи, обеспечивая тем самым информационное сопровождение застрахованных и защиту прав пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи.

Пресс-служба ТФОМС АК.

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- Филиал ООО «Капитал МС» в Алтайском крае 8-800-100-81-02 (круглосуточно, звонок бесплатный), (3852) 20-28-22 с 08:00 до 17:00.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В канун Нового года Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края поздравляет жителей края с наступающим замечательным праздником!

Желаем каждому крепкого здоровья, мира, любви и процветания! Хорошего настроения и исполнения самых заветных желаний в новом году!

Фото из архива ТФОМС АК.