Как прошло открытие Центра смешанных единоборств Top Team Siberia в Барнауле

Торжественное открытие Top Team Siberia Фото: Виталий БАРАБАШ

Торжественное открытие посетили представители краевой и муниципальной власти, депутаты Государственной Думы, Краевого Законодательного собрания, Барнаульской городской думы, ведущие спортсмены, учащиеся спортшкол, а также все желающие жители и гости нашего города.

Торжественное открытие Top Team Siberia Фото: Виталий БАРАБАШ

- Открытие данного комплекса даёт возможность жителям города и края заниматься любимыми видами единоборств, воспитывать в себе необходимые спортивные качества и, конечно, представлять Алтайский край на всероссийских и мировых спортивных соревнованиях, — рассказал присутствующим министр спорта Алтайского края Максим Рябцев.

Идейным вдохновителем и инвестором выступил депутат АКЗС, председатель Фонда социальных проектов, руководитель центра Александр Локтев.

Торжественное открытие Top Team Siberia Фото: Виталий БАРАБАШ

- В центральной части Барнаула функционирует наш первый центр. Мы изначально запланировали, что в развивающемся крупном районе должен быть большой спортивный комплекс. В нашем центре можно тренироваться по таким видам спорта, как смешанные единоборства, вольная борьба. Отдельно хотел бы хотел бы поблагодарить Правительство Алтайского края, губернатора Виктора Томенко и главу города Вячеслава Франка за помощь в реализации данного проекта», — рассказал Александр Локтев.

- Я не знаю других таких же удачных совместных проектов в рамках государственно-частного партнёрства, как новый центр смешанных единоборств. Этот опыт нужно тиражировать и расширять и на другие районы нашего города. Александр Сергеевич выбрал очень правильное направление развития Центра, и результат, который он достиг – очень дорогого стоит! - отметил депутат Государственной думы Александр Терентьев.

Торжественное открытие Top Team Siberia Фото: Виталий БАРАБАШ

Центр смешанных единоборств построен в рамках государственно-частного партнерства, подготовительные работы начались в октябре 2021 года. А сейчас зал с самым современным оборудованием раскрыл свои двери для всех желающих. Общая площадь, занимаемая центром, составляет более 1000 кв. м. В помещении находятся три функциональных спортивных зоны, удобные раздевалки и душевые.

Торжественное открытие Top Team Siberia Фото: Виталий БАРАБАШ

- Это первый спортивный объект, возведённый в рамках концессии. Первым всегда сложнее. Тем, кто дальше подхватит такую эстафету, будет гораздо легче. ФОК очень удачно вписывается в геолокацию Индустриального района. Здесь проживают почти 200 тысяч жителей. Благодаря появлению нового ФОК развитие смешанных единоборств в нашем городе встало на новый уровень», — прокомментировал председатель комитета по физической культуре и спорту города Барнаула Пётр Кобзаренко.

Торжественное открытие Top Team Siberia Фото: Виталий БАРАБАШ

Он также рассказал, что кроме коммерческих занятий, в соответствии с концессией, здесь проводятся бесплатные тренировки, предусмотренные для борцов, дзюдоистов и учащихся муниципальной спортшколы «Олимпия». Также в планах тренеров проведение занятий для пенсионеров и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Торжественное открытие Top Team Siberia Фото: Виталий БАРАБАШ

Всё оборудование, установленное в данном центре, российского производства и отвечает всем требованиям норм безопасности. Об этом рассказал руководитель компании Fitness Life Дмитрий Касаткин.

Торжественное открытие Top Team Siberia Фото: Виталий БАРАБАШ

Почётным гостем на открытии Центра стал боец UFC, чемпион мира по рукопашному бою Роман Копылов. Именитый спортсмен провёл показательную тренировку и пожелал спортсменам новых побед.

Торжественное открытие Top Team Siberia Фото: Виталий БАРАБАШ