На Алтае школьник поджег венок на мемориале Славы

Правоохранители проводят проверку Фото: СУ СК по Республике Алтай

Школьник поджег венок на мемориале Славы в селе Майма Республики Алтай. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего, сообщает СУ СК региона.

Предварительно установлено, что все произошло около 16:30 часов 3 апреля. Ученик Майминской средней общеобразовательной школы пришел в Сквер Победы, где поджег венок, возложенный к памятнику. Парень использовал зажигалку. Парвоохарнители уже установили личность подростка и выясняют все обстоятельств произошедшего.

– В ходе доследственной проверки следователи установят все причины и условия произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – отметили в СК.

Глава районной администрации Петр Громов отметил, что в отношении подростка и его родителей примут меры.

– Я хочу призвать всех родителей в очередной раз провести беседу с детьми о том, как правильно себя вести в таких священных местах и почему так важно бережно относиться к объектам, возведенным в память о воинах-земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мы не должны допускать того, что случилось сегодня, – подчеркнул Петр Громов в своем Telegram-канале.

Ранее мы рассказывали о том, что в Бийске удалось задержать 20-летнего подозреваемого в порче памятных объектов в парке Победы. По данным следствия, утром 25 марта молодой человек повредил конструкцию «Звезда» и часть боевой машины военных лет. Парень уже признался в содеянном и принес извинения.

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