В Алтайском крае потеплеет до +20 градусов

Потепление будет кратковременным Фото: Олег УКЛАДОВ

На этой неделе в Алтайском крае заметно потеплеет. Местами воздух прогреется до +20 градусов. Подробнее о погоде в регионе рассказала Наталия Кобякова, дежурный синоптик алтайского Гидрометцентра.

По словам синоптика, с 4 по 6 апреля Алтайский край окажется под влиянием антициклона. В регионе установится спокойная погода, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет отрицательной: 4 и 5 апреля местами ожидается -11…-12 градусов. Днем же столбики термометров покажут +4…+11, по югу и западу местами воздух прогреется до +15…+17 градусов. В утренние часы на дорогах не исключена гололедица, поэтому автомобилистам нужно быть особенно внимательными.

– В четверг, 6 апреля, в Алтайском крае ожидается самый теплый день на этой неделе. Температура воздуха повысится до +10…+15, по югу местами до +18…+20 градусов, – пояснила Наталия Кобякова.

В пятницу, 7 апреля, в Алтайском крае погода начнет портиться. К концу дня в северных районах региона ожидается небольшой дождь. Ночью будет +1…+4, а днем +6…+11 градусов.

В субботу, 8 апреля, с прохождением холодного фронта северного циклона местами пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. Также в регионе похолодает: днем столбики термометров покажут только +1…+6 градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что пока уровни воды на реках Алтайского края ниже критических. Всего весеннему половодью в регионе подвержены 175 населенных пунктов. Специалисты проводят противопаводковые мероприятия. В частности, занимаются распиловкой и чернением льда, а также проводят взрывные работы в некоторых районах. На случай ухудшения обстановки подготовили 427 пунктов временного размещения.

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