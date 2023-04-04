На Алтае спасатели сняли с горы туриста с приступом боязни высоты

Эвакуация туриста. Фото: ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

В Республике Алтай туристу потребовалась помощь спасателей: мужчина не смог самостоятельно спуститься с горы из-за приступа боязни высоты.

Этот случай произошел накануне, 3 апреля. Двое туристов из Москвы решили пешком покорить гору в селе Манжерок. Они прошли уже достаточно много, но в какой-то момент один из мужчин испугался высоты и не смог сдвинуться с места: ни вверх, ни вниз.

– Мужчины приняли решение обратиться за помощью спасателей и позвонили по номеру 112. Они смогли точно описать оператору свое местонахождение и пройденный маршрут, поэтому у спасателей не возникло сложностей с их поиском, - сообщают в ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

Эвакуация туриста. Фото: ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

В итоге спасатели прошли путь столичный туристов и наткнулись на них. С помощью веревки и специального спускового устройства москвичей благополучно вернули на «большую землю». При этом сотрудники управления подтвердили, что склон в том месте действительно крутой и неподготовленному человеку было бы достаточно сложно спускаться. Ко всему прочему спасательную операцию провели засветло – это тоже сыграло в плюс.

– Друзья, если вы решили покорять горы, обязательно адекватно оценивайте свои силы и состояние здоровья. Отправляясь в путь, возьмите с собой полностью заряженный сотовый телефон. Не выходите на сложные маршруты без должной подготовки, - в очередной раз советуют спасатели.

Стоит отметить, что за последний месяц это уже не первый случай, когда спасателям пришлось спускать людей с гор и скал. Так, 28 марта в Белокурихе в районе скалы «Четыре брата» туристка сломала ногу. Самостоятельно она не смогла двигаться и пришлось вызывать подмогу. Прямо к пострадавшей поднялись спасатели и медики. Там же, на склоне, ей оказали первую помощь и на носилках донесли до машины «скорой».

18 марта компания из четырех 15-16-летних подружек отправились за эффектными фотографиями в горы, расположенные в районе села Рыбалка Майминского района. Они много гуляли, а потом заблудились и в итоге оказались на выступе скалы, с которой не смогли спуститься. Обратную дорогу также не удалось найти. Подростки обратились к спасателям и те с помощью альпинистского оборудования спустили их вниз и передали родителям. К счастью, медицинская помощь им не потребовалась.

А вот случай с 38-летним туристом из Анжеро-Судженска, произошедший в начале марта, к сожалению, закончился трагически: мужчина прогуливался по краю скалы в районе перевала «Кату-Ярык», поскользнулся и на глазах очевидцев сорвался с высоты 50 метров. Он погиб на месте до прибытия спасателей.

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