Уровень смертности на Алтае вернулся к допандемийному показателю

В частности, удалось снизить смертность от болезней системы кровообращения Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2022 году в Алтайском крае снизилась смертность. О причинах этого на пресс-конференции рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

– В части демографии 2022-й был хорошим годом. Мы пришли к показателям 2019-го допандемийного года. По оперативным данным, умерло на 10 тысяч человек меньше, чем в 2021 году. Говоря о статистике хотелось бы отметить, что нам удалось обеспечить сохранение жизней жителей Алтайского края не только благодаря спаду коронавирусной инфекции, но и планомерной работе в регионе, – отметил глава ведомства.

В 2021 году показатель общей смертности в Алтайском крае был самым высоким – 19,1 случая на 100 тысяч населения. Прогнозируемый уровень смертности за 2022 год составит 14,4. До прихода коронавируса в 2019 году эта цифра составляла около 14.

– Мы очень близко приблизились к допандемийному уровню. Основная причина смерти – ковид, а также все его проявления со стороны болезней системы кровообращения, – поясняет Дмитрий Попов. – Но при этом взрывного роста смертности по основным заболеваниям мы не видим, по ряду вообще фиксируем снижение.

В частности, удалось снизить смертность от болезней системы кровообращения, которые составляли большую часть (43% смертей). Число летальных случаев по этой причине в этом году сократилось на 2 тысячи. Кроме того, продолжается снижение смертности по онкологическим заболеваниям.

Большую роль сыграло диспансерное наблюдение. С апреля начали формировать списки групп высокого риска, страдающих различными заболеваниями, куда вошли более 142 тысяч человек. В течение года пациенты проходили осмотры. В случае необходимости им корректировали лечение, назначили дополнительные обследования.

Кроме того, с сентября в Алтайском крае работает единый контакт-центр по линии 122. Каждый день обзванивают более 5 тысяч пациентов, чтобы уточнить их самочувствие и узнать, требуется ли помощь.

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