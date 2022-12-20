Госпиталь для пациентов с гриппом может появиться в Алтайском крае

Среднее время ожидания скорой помощи в Алтайском крае – 33 минуты Фото: Олег УКЛАДОВ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти в Алтайском крае. За прошлую неделю в Барнауле она увеличилась на 60%, а в крае практически на 30%. Уже в ближайшее время в регионе может появится госпиталь для пациентов с гриппом. Подробнее об этом на пресс-конференции 20 декабря рассказал глава алтайского минздрава Дмитрий Попов.

Эпидпорог по ОРВИ в Алтайском крае превышен более чем в два раза. Чаще всего болеют взрослые, в случае с ними эпидпорог превышен в 4 раза. При этом среди пациентов стало меньше детей, потому что многие успели переболеть ранее.

Из-за увеличения числа заболевших в Алтайском крае серьезно выросла нагрузка на скорую помощь.

– Две недели назад пиковое количество обращений на скорую помощь составило 3800 за сутки. Это чрезвычайно много. В ковидную сверхнагрузку осени 2020 года было около 3500 вызов. Мы превысили даже эти пороговые значения, – подчеркнул министр.

Сейчас среднее время ожидания скорой помощи в Алтайском крае – 33 минуты, в Барнауле – 40 минут. Дозвониться можно примерно за 8 секунд.

При этом заболеваемость коронавирусом находится на минимальном уровне. В связи с этим в регионе сворачивают коечный фонд.

– Закрыли ковидный госпиталь в пятой городской больнице. Оставили окружной принцип оказания помощи для больных с ковидом. В реанимации находятся шесть пациентов, всего лечение проходят 72 пациента. Даже при этих минимальных значениях практически половина коечного фонда свободна, – сказал Дмитрий Попов.

На базе горбольницы №5 Барнаула будет работать центр компетенций по принятию решений по маршрутизации пациентов с гриппом. При необходимости там могут открыть госпиталь для больных гриппом. Кроме того, появится контакт-центр для других больниц. Можно будет решать вопросы по лечению каждого пациента.

– Сегодня нам не требуется дополнительных мощностей, – пояснил глава алтайского минздрава. – Пока мы не видим необходимости перепрофилирования наших стационаров под оказание помощи пациентам с гриппом. У нас достаточно коечного фонда и для детей, и для взрослых.

В Алтайском крае циркулирует пандемийный штамм H1N1 2009 года. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме. По последним данным, всего в регионе госпитализировали в инфекционные отделения 85 человек. На искусственной вентиляции легких – один житель края.

В последнее время заметно выросла нагрузка и на поликлиники Алтайского края. Там организованы фильтр-боксы, температурящие больные не пересекаются с другими пациентами.

– Мониторинг обращаемости ведем ежесуточно. У каждой медицинской организации разработан план мер по разворачиванию дополнительных мощностей. В зависимости от заболеваемости есть три пошаговых плана. Сегодня все организации находятся на первом. Ресурсов, которые есть, достаточно, – рассказал министр.

Он подчеркнул, что в Алтайском крае не планируют приостанавливать оказание плановой медицинской помощи. Продолжаются диспансерные наблюдения за группами риска, в первую очередь пожилыми людьми. На фоне гриппа их заболевания могут обострятся.

Медработников Алтайского края успели привить, чтобы не столкнуться с проблемами пика пандемии, когда многие специалисты из-за отсутствия иммунитета заболели сами. Сейчас на больничном 528 врачей, а в 2020 году их было свыше 2 тысяч.

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