На Алтае пенсионер через суд заставил администрацию вернуть ему деньги за так и не проведенный газ

В 2016 году администрация Первомайского района запланировала провести газификацию райцентра Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Первомайского района Алтайского края собрали с местных жителей деньги на проект газификации райцентра, однако голубое топливо в их домах так и появилось. На резонную просьбу пенсионера, инвалида III группы Петра Серикова вернуть свои кровные, чиновниками был дан ответ, что это невозможно, так как средства стали бюджетными… После этого мужчина обратился в суд и выиграл дело. Рассказываем, как ему удалось отстоять свои права.

Всем миром

В 2016 году администрация Первомайского района запланировала провести газификацию райцентра, но в бюджете не хватало средств. По соглашению с местными жителями решили, что они внесут часть денег на разработку проекта. Сумма взноса с каждого дома составляла чуть меньше 6 тысяч рублей. Как рассказывал Петр Иванович в суде, тогда жители села поинтересовались у работников администрации района, почему в заявлении указано, что средства передаются в бюджет безвозмездно, но внятного ответа не получили.

В августе 2018 года администрация Первомайского района, действительно, заключила контракт с компанией, которая должна была разработать проект межевания и планировки газопровода. Причем сроки сдачи неоднократно продлевали. В итоге проект предоставили только к марту 2021. При этом подрядчик допустил массу ошибок в документе. Работу не приняли, вопрос газификации по законодательству перешел на краевой уровень, но деньги людям не вернули.

В разговоре с «КП» Петр Иванович рассказал, что потребовал вернуть 5969 рублей, которые он вложил, надеясь, что к дому подведут газ. Эта сумма для сельчанина была серьезной и составляла почти половину пенсии.

Добровольное пожертвование?

За возврат своих денег пенсионеру-инвалиду пришлось бороться 1,5 года. В суде представитель районной администрации заявил, что «жители села добровольно внесли денежные средства в качестве пожертвований, какого-либо договора с Сериковым П.И. не заключалось, цели, сроки, исполнения обязательств не оговаривались».

Однако в качестве главного аргумента администрация и комитет по финансам приводили п. б ст. 40.1 Бюджетного кодекса РФ. Он гласит, что заявление о возврате внесенного платежа в бюджет плательщик может подать только в течение трех лет со дня уплаты.

Проще говоря, чиновники настаивали на том, что пенсионер поздно спохватился, а деньги были безвозмездным поступлением в бюджет.

Дело рассматривал мировой судья судебного участка №2 в Новоалтайске. Во время заседания было установлено, что о нарушении своего права Петру Ивановичу стало известно только в 2021 году.

- Таким образом, трехлетний срок исковой давности на момент обращения истца к мировому судье с исковыми требованиями о взыскании денежных средств, вследствие неосновательного обогащения, не пропущен, - говорится в материалах делах.

Также в суде отклонили доводы администрации и комитета по финансам о том, что внесенные деньги – это добровольное пожертвование. Напротив, средства передавались в счет принятых на себя администрацией района обязательств по подготовке проектов газификации села.

Серия исков

Через суд в сентябре 2022 года сельчанину удалось вернуть 5800 рублей (остальные 196 ушли в счет комиссии банка). К слову, до сих пор он пользуется обычным газовым баллоном.

Примеру Петра Ивановича последователи и другие жители Первомайского. По состоянию на март текущего года поступило 25 исковых заявлений, большинство из них – от пенсионеров и инвалидов. Сельчанам вернули больше 100 тысяч рублей и, возможно, что это еще не конец. В суде не исключают, что иски от сельчан продолжат поступать и дальше.

Всего в проект вложились более 200 человек, а общая сумма собранных с местных жителей средств составила почти 1,5 млн рублей.

Справка КП

Как сообщили в ООО «Газпром газораспределение Барнаул», в селе Первомайское Первомайского района Алтайского края природным газом пользуются с 1997 года. На сегодняшний день к газу в селе подключены 1138 абонентов.

В рамках программы догазификации в адрес компании «Газпром газораспределение Барнаул» поступило 359 заявок на подведение газа до границ земельных участков домовладений.

Кроме того, на территории Первомайского района Алтайского края выполняется строительство объекта «Распределительный газопровод в с. Первомайское Первомайского района Алтайского края» в рамках программы догазификации Алтайского края. Этап строительно-монтажных работ начат в августе 2022 года.

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