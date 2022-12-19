Журналист-сварщик, кондитер или бывшая наркозависимая: кто завоевал титул «Миссис Барнаул 2022»

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Аплодисменты, дорогие друзья, порадуемся вместе. Сверкающую корону «Миссис Барнаул 2022» получила редактор «КП»- Барнаул » Ольга Ведерникова. Своей победой наша коллега доказала, что каждая женщина может стать королевой вне зависимости от возраста, роста и прочих наших шлагбаумов - как внутренних, так и внешних.

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

- Мне 40 лет, мой рост всего 158 см, но я хочу доказать, что все это не является препятствием! Если захочешь - сквозь скалу пройдешь, - говорит Ольга Ведерникова.

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал традиционного конкурса, организованного модельным агентством Татьяны Жилиной, состоялся 16 декабря. В нем участвовало шесть харизматичных претенденток на победу: подтянутая бизнесвумен Клара Харитонова, убежденная, что «свою жизнь нужно устраивать до тех пор, пока она не начнет устраивать вас!», пышный кондитер Лана Дроздова-Кузьмина с девизом «Никогда не меняй свое солнце ни на лампочки, ни на фонари», бывшая наркозависимая Ксения Актишкина, потерявшая от наркотиков речь и походку, но сумевшая вынырнуть из смертельной воронки и выйти на каблуках на сцену со словами: «Я верю в бога, люблю людей», рыжеволосая сотрудник банка Виктория Соколинская, считающая, что если есть возможность, надо действовать, и изящная юрист Светлана Поволоцкая, любящая цветы и танцы и живущая с девизом: «Что нас не убивает, то делает сильнее».

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Победительница с порога покорила жюри, рассказав в своей визитке, как она обожает ввязываться во что-то новое и интересное. Так, благодаря проекту «Журналист меняет профессию» Ольга Ведерникова умудрилась получить образование сварщика, плиточника и вальщика леса. И это не просто в теории. Эта девушка умеет варить не только борщи, но и железо, в доме мужа и детей радует выложенная ей плитка, и даже бензопила у нашей Оли не вывалилась из рук на экзамене по валке леса. Причем, она как истинная леди, сдала экзамен на каблуках! Среди самых недавних достижений по преодолению себя - эффектная победа Ольги в проекте «Сибирская трансформация», где она похудела почти на 17 кг и заняла первое место!

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

«И даже то, что быть не может, однажды тоже может быть» - считает комсомолка, спортсменка, красавица и перфекционистка, убеждая в этом скептиков и ленивцев на своем личном примере. Не зря, один из ошеломленных зрителей, во время выступления нашей конкурсантки в восторге повторял: « Да это просто бензопила!».

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Впечатлил зрителей и рассказ о себе Ксении Акишкиной. Когда ей было 15 лет, ее маму убили. После этого девушка ввязалась в плохую компанию и пошла по наклонной, подсев на наркотики.

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

- После года употребления у меня отказали ноги и речь. Кроме того, в поиске денег на дозу я совершила преступление - сняла золотые украшения с девушки, за что меня посадили, - рассказывает Ксения. – На зоне я каждое утро молилась и так пришла к Богу. Отсидев 2 года вышла по УДО, но вернувшись домой ,снова употребила наркотик. И тут поняла - нужно или что-то менять в своей жизни или – могила! И приняла решение ехать на реабилитацию в христианский центр! Это был не лёгкий путь длиною в 5 лет! Вот уже 5 лет ничего употребляю, даже не матерюсь.

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

После представления конкурсантки показали свои творческие номера. Так, например, Лана Дроздова-Кузьмина вышла с красивым восточным танцем , Светлана Поволоцкая станцевала цыганочку, а Ольга Ведерникова с коллективом школы танцев «AtmoSfera» представили жаркую бачату! Так что накал страстей был на пределе!

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финальным этапом конкурса стало дефиле в вечерних платьях, тут уж участницы просто сверкали: шик, блеск, красота! Кстати, каждая в итоге получила определенный титул («Мисс талант», «Мисс очарование и т.д.), без награды никто не ушел! Ну а победительница Ольга Ведерникова получила право представить Барнаул на всероссийском конкурсе красоты, который пройдет осенью 2023 года.

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Остается добавить, что яркое шоу, приуроченное к 12-летию модельного агентства Татьяны Жилиной, получилось праздничным и новогодним. С наступающим! И пусть красота спасет этот мир!

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал конкурса «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

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