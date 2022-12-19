Стоимость вечеринок увеличивается Фото: Олег УКЛАДОВ

Примерно 70% россиян сократили расходы в третьем квартале этого года. По версии NielsenIQ потребители экономят на одежде, реже едят вне дома и меняют предметы обихода, к тому же они все чаще отказываются от отпусков и покупки новой электроники. По версии аналитиков и рестораторов, многие россияне намерены бюджетно отметить и новый год.

- Не исключение и сибиряки, - считают опрошенные корреспондентом рестораторы и организаторы праздников краевой столицы.

Ценник подскочил

- По моим наблюдениям, в этом году ситуация хуже чем в прошлом, - рассказывает барнаульский диджей Дмитрий Добрый. - Как правило, постоянные клиенты планируют новогодние корпоративы уже с сентября, а тут стали отказываться от брони буквально перед новогодними праздниками. До пандемии у многих моих коллег к середине декабря все даты были расписаны с 17 декабря вплоть до 31. Даже в прошлом году было больше заказов, а вот в этом остается больше свободных дат.

Кто-то отказывается от шумных новогодних празднеств из-за спецоперации. Один из руководителей бюджетной организации поделился с корреспондентом «КП», что было негласное на эту тему распоряжение - не проводить новогодних шумных праздников.

Но большая часть отказников, по наблюдению того же диджея Дмитрия Доброго, делают это все же из экономии.

- Банкетные залы подняли цены: если в прошлом году меню можно было заказать от 1700 рублей на человека, то в этом году от двух тысяч, – поясняет Дмитрий. - Мы, диджеи, тоже подняли ценник. Если в 2021-м я брал за программу (пять часов ведущий, пять часов – ди-джей) - 23-25 тысяч, то сейчас – 30 тысяч. Новогодняя ночь у меня стоит 55 тысяч. Это нормальная цена для Барнаула.

При этом, по словам Доброго, некоторые его коллеги остались в новый год без работы, потому что заломили ценник в 100 тысяч.

- Все же мы не Москва,- заметил диджей.

Без музыки - тоска

Чуть лучше, по наблюдениям Доброго, обстоят дела у музыкальных групп, потому что в городе нехватка хороших вокалистов. Но и там бывают случаи, когда люди отказываются от музыки в целях экономии.

Хотя бывает и по-другому. Есть компании, в которых с удовольствием заказывают хорошую музыку, иногда отменяя при этом богатый банкет. Например, на одном из барнаульских предприятий пригласили к себе накануне нового года одну из лучших в городе кавер-группу ECLIPSE, исполняющую хиты российской и зарубежной эстрады, решив ограничиться изысканным скромным угощением и шампанским.

-У нас заказы есть, но свободные дни перед новым годом в этом году еще остаются, - рассказывают музыканты ECLIPSE, выставляющие за свои зажигательные концерты демократический ценник 25-35 тысяч рублей.

Гулять - так гулять!

Опрошенные нами рестораторы отметили, что нынешняя ситуация улучшилась в сравнении с пандемийным 2020-м годом, но все равно заказов не столько как в допандемийные годы.

- Есть сегодня те, которые отказываются от новогодних банкетов в связи с происходящими событиями, но достаточно количество горожан, кто хотел бы отметить новый год как любимый праздник, – рассказали в ресторане «Чайка» на Борзовой заимке. - И те, кто решает отметить, уже не обращает внимания на расходы.

- У нас заказы есть, мы не ощущаем дефицита, - похвалились и в ресторане «Ползуновъ».

- Мы заметили, что люди в этом году чаще заказывают столики более узким кругом, нет больших кампаний, - рассказали в одном из городских кафе, где сегодня из афиши даже убрали слово «корпоративы», заменив строчкой «Предновогодние вечеринки с друзьями».

- Вообще, до нового года еще есть время спохватиться, – отметил ди-джей Добрый. - Нередко у наших сибиряков бывает так, что тянут до последнего, а потом со словами: «Эх, гулять, так гулять, один раз живем!» начинают названивать и ди-джеям и лучшим музыкантам, да и на угощенье не скупиться.

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