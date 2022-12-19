В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать живую и искусственную елку на Новый год

Лучше всего покупать новогоднее дерево с одной макушкой Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начали работать елочные базары. Выбрать хорошее новогоднее дерево бывает непросто, ведь каждый продавец предлагает что-то особенное. О том, на что следует обратить внимание при покупке натуральной и искусственной ели, рассказали в управлении Роспотребнадзоре по Республике Алтай.

Как выбрать натуральную елку?

Чтобы избежать покупки незаконно срубленного дерева нужно брать его только на официальных елочных базарах. Лучше всего отправляться туда в преддверии Нового года, ведь купленная заранее елка может осыпаться еще до начала долгожданных праздников.

– Выбирайте елку с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. Дерево с тонким стволом не простоит долго. Ветви должны быть гибкими. Если ветки сухие и ломаются при минимальном усилии – елку брать не стоит, – советуют эксперты.

Внимательно осмотрите иголки дерева. Они должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Следует ударить стволом дерева о землю, или слегка потрясьти дерево, чтобы проверить, осыпятся они или нет.

– Разотрите несколько хвоинок в ладонях - должен ощущаться характерный запах хвои. Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата – признаки давно срубленного дерева, – советуют Роспотребнадзоре.

Лучше всего покупать новогоднее дерево с одной макушкой. Чтобы удобнее донести ель, попросите продавца упаковать ее в пластиковую сетку-рукав. Дома нужно дать деревцу адаптироваться к теплу на 2-3 часа оставить в прохладном месте. Для этой цели подойдет балкон.

Как выбрать искусственную елку?

У искусственного дерева ветви должны быть надежно закреплены, а хвоя крепко держаться. Можно слегка потянуть за хвоинки, которые не должны сразу же отрываться.

– Проведите по ветке ладонью против роста хвоинок, сожмите веточку в ладони, при этом качественные хвоинки быстро примут первоначальную форму, и не будут осыпаться, – советуют в Роспотребнадзоре. – На концах ветвей не должно быть острых краёв, оголённой проволоки, зазубрин.

Ничего страшного, ели искусственная елка немного пахнет пластиком. При этом не допустим едкий химический запах. Он может быть признаком использовании материалов, которые не соответствуют нормативам.

– Качественная и безопасная елка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами, исключающими возгорание. На упаковке елки обязательно должна присутствовать информация о пожарной безопасности, – пояснили в ведомстве.

Также нужно убедиться в правильной маркировке. Должны быть указаны дата изготовления, правила и условия эксплуатации, материал, из которого изготовили ель. Также информация о производителе и предприятии, которое принимает претензии покупателей.

Ранее мы писали, что всего в Барнауле работают около 50 елочных базаров. В Железнодорожном районе открыли 7 уличных торговых точек, в Ленинском районе – 5, в Центральном – 9, Октябрьском – 2. Больше всего елочных базаров – 25 – в Индустриальном районе.

Посмотреть адреса елочных базаров и выбрать наиболее удобную локацию можно на карте.

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