«Если карьера закончится — я буду жить на Алтае»: известный певец Slawa Marlow спел про Алтай в новом альбоме

Фото: t.me/slavamarlow

Известный российский музыкальный продюсер, видеоблогер, певец Slawa Marlow не так давно выпустил новый альбом под названием «Тузик». Работу музыкант посвятил своей детской игрушке, подаренной ему в пять лет и ставшей настоящим талисманом. В одной из песен певец упомянул Алтай и сделал заявление.

Речь идет о песне «Детские травмы», записанной совместно с исполнителями Платина и Лера Маяк. В ней Slawa Marlow говорит, что переедет на Алтай, если вдруг уйдет из музыкальной индустрии:

«Если карьера закончится — я буду жить на Алтае,

Возьму свою собаку, буду ложиться с закатом

Я отменю все контракты, больше никаких камер…».

К слову, минувшим летом уроженец Новосибирска отдохнул на Алтае. Добирался он на личном автомобиле вместе с другом Львом и рассказывал о своем путешествии подписчикам в телеграм-канале. Блогер успел покушать в придорожной шашлычной, прокатиться на канатной дороге в Манжероке и сделать фото с птицей на вершине Малой Синюхи. Кстати, за фотокарточку он отдал 300 рублей.

- Если захотите поехать в Сочи, езжайте на Алтай - не пожалеете. Дешевле, вкуснее, интереснее, - рассказывал тогда Slava Marlow.

Кроме того, ранее в одном из интервью Slava Marlow говорил, что после школы он хотел поступать в барнаульский вуз. Молодой человек планировал заочно учиться на звукорежиссера, но по совету друга рушил попробовать пройти вступительные испытания в Санкт-Петербургском институте кино и телевидения. В итоге Slava поступил на факультет экранных искусств на специальность «Продюсер кино и телевидения».

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