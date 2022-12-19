Потепление до +3 градусов и снег прогнозируют в Алтайском крае

Погоду будет определять западный циклон Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае заметно потеплеет. О причинах такой погоды «Комсомольской правде-Барнаул» рассказала Наталия Кобякова, дежурный синоптик алтайского Гидрометцентра.

– В первой половине текущей недели, с 19 по 21 декабря, погоду в Алтайском крае будет определять западный циклон, смещающийся по центральным районам Сибири с запада на восток, – отметила синоптик.

В регионе ожидается снег, местами метели, а также усиление ветра до 15-18 м/с. Ночью столбики термометров покажут от -7 до -19 градусов. Днем в Алтайском крае прогнозируют до -8…-13 градусов, местами -2…-7 градусов. В предгорьях местами возможно потепление до +3 градусов.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае с 20 по 22 декабря

Вторник, 20 декабря

Ночью в регионе ожидается -7…-12, местами по востоку до -18 градусов. Снег, по северо-востоку сильный снег, метели. На дорогах местами гололедица, по востоку снежные заносы. Ветер южный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с, по юго-востоку до 22 м/с.

Днем столбики термометров покажут -2…-7, в предгорьях местами до +3 градусов. В восточных районах небольшой, временами умеренный снег, метели, в предгорьях мокрый снег, возможны гололёдные явления. На дорогах местами гололедица, по востоку снежные заносы. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с, по юго-востоку до 22м/с.

Среда, 21 декабря

Ночью в регионе ожидается -6…-11, местами до -16 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах по югу сильная гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.

Днем столбики термометров покажут -4…-9, в предгорьях местами до +3 градусов. Местами по западу небольшой снег, метели. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.

Четверг, 22 декабря

Ночью в регионе ожидается -6…-11, по западу до -19 градусов. На большей части небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

Днем столбики термометров покажут 5…-10, по западу -12…-17 градусов. На большей части небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снежную погоду при -10 градусах прогнозируют в Алтайском крае 19 декабря 2022

В Барнауле столбик термометра покажет от -11 до -13 (подробнее)