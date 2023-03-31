Умер незаурядный алтайский фотограф, путешественник, этнограф и педагог Альфред Позняков

Позняков многих увлек исследованиями и путешествиями Фото: из личного архива героя(ев) публикации

31 марта ушел из жизни один из первых кинолюбителей Алтайского края, этнограф и музыкант Альфред Позняков.

80-летний юбилей Альфред Арьевич встретил на Тибете с чашечкой кофе, а в 2021-м, отмечая 85- летие, презентовал в краевой библиотеке философскую книгу «Мировоззрение, рожденное в горах». Интеллигентный, элегантный, обаятельный Альфред Арьевичич при этом шутил: «Конфуций говорил, что мужчина начинается с 80 лет, по Конфуцию мне пять лет всего».

Позняков был действительным членом Российского географического общества, много путешествовал по России, Монголии, Индии. Один из основателей отделения «Фото- и видео-творчества» Алтайского краевого колледжа культуры и искусств, преподаватель операторского мастерства и своих учеников увлекал в экспедиции. Однажды, когда появилась угроза Катунской ГЭС, они с ребятами решили пройти по дну будущего моря. Останавливаясь в селах, рассказывали местным жителям, какие памятники потеряются, какие сокровища окажутся под водой. И это тоже стало вкладом в большую победу противников ГЭС, в то, что ее не стали строить в Горном Алтае. На плато Путорано в Приполярье наш земляк обнаружил уникальное языческое кладбище и сделал об этом интересный сюжет, в Гималаях нашел изображения, схожие с алтайскими древними орнаментами. Позняков – автор более 30 документальных фильмов, статей с фотографиями о культуре, природе, этнографии. Светлая память незаурядному человеку!

О времени и месте прощания с заслуженным работником культуры РФ Альфредом Позняковым сообщат позже.

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