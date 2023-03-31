На Алтае сняли на видео Пумбу, который искал Тимона на высоте 2900 метров

Высокогорье – совершенно нетипичное место обитания для диких свиней Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

На Алтае сняли на видео забавного кабана. Его заметили в горах на высоте 2900 метров. Занимательным роликом с Пумбой, который искал Тимона, поделились сотрудники национального парка «Сайлюгемский».

Милого кабана с заснеженной мордочкой заметили на Южно-Чуйском хребте Алтайской горной системы. Встреча с кабаном на высоте 2900 метров произошла впервые. К счастью, она попала в объектив фотоловушки и забавного зверя, который бродит в горах, теперь могут увидеть все желающие.

Ученые отмечают, что высокогорье – совершенно нетипичное место обитания для диких свиней, чаще они встречается на границе леса, а это максимум 1800 метров над уровнем моря. Ниже по склону растут деревья, оттуда и пришел кабан в поисках пропитания. Зимой его привлекают сухие ветки, найденные под снегом корни, а также животная пища.

– Поиски еды – налицо, а точнее на лице, а если еще точнее - на морде секача. Территорию обследовал, ни веток, ни Тимона. Пошел обратно, – пишут в нацпарке.

В комментариях к ролику пользователи умиляются кабану, называют его бродягой, а также шутят о том, что он прохрюкал в камеру о том, что лучше гор могут быть только горы.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Алтае ученые закончили первый этап масштабной работы по учету снежного барса в бассейне реки Аргут, основным ареале ирбиса в России. Результаты порадовали ученых, а также всех любителей редких ирбисов. В Аргуте идентифицировано 20 снежных барсов, из них три самки с выводками, причем в двух было сразу по три котенка, в третьем - два. Все котята-подростки, им уже больше года. Ирбисов удалось снять на видео.

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