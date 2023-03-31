«Головой надо думать»: названы самые раздражающие фразы начальства

26% респондентов считают, что обстановка на работе этой весной напряженная Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Исследовательский центр Зарплаты.ру опросил жителей Алтайского края по поводу раздражающих факторов на работе. Эксперты выяснили, как работники оценивают обстановку на своем рабочем месте, какие фразы и дела воспринимаются как раздражающие или пассивно агрессивные.

Согласно исследованию, 26% респондентов считают, что обстановка на работе этой весной напряженная, а 7% считают ее раздражающей. Больше всего на работе сотрудников раздражают неадекватное поведение руководства, неопределенность будущего компании, шум в офисе, затягивание сроков выполнения задач, большое количество совещаний и обилие обсуждений в почте и чатах.

При этом большая часть респондентов (72%) замечают проявление пассивной агрессии на работе. Заключается оно в таких фразах как:

- «На будущее…» – 56%,

- «Если по-твоему это нормально, то…» – 41%,

- «Что такого ты делаешь, чтобы уставать?» – 40%,

- «Я вас услышал…» – 35%,

- «Головой надо думать…» – 21%.

С пассивной агрессией ассоциируется и поведение коллеги или начальника: частое недовольство, неприятные шутки, упрямство, распускание сплетен.

Самым популярным вариантом борьбы с подобными ситуациями, среди опрошенных, стало игнорирование ситуации. Только 38% респондентов считают, что надо прямо говорить о своем недовольстве, а 14% считают, что лучше совсем уволиться.

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