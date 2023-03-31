В МЧС рассказали, как проходит паводок в Алтайском крае

Ситуацию держат на контроле Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пока уровни воды на реках Алтайского края ниже критических. При этом из-за потепления в регионе активно тает снег, поэтому есть подтопления низменностей талыми водами. Подробнее о паводковой обстановке рассказали в региональном управлении МЧС.

В регионе зафиксировали подтопление низководного моста через реку Алей. Есть альтернативный проезд до села Безголосово, а такое подтопление фиксируют ежегодно.

В Первомайском районе талые воды подтопили несколько низменностей, там также работает оперативная группа.

– Спасатели непрерывно уточняют ситуацию, проводят обходы территории. Также организовано активное взаимодействие и обмен информацией с местной администрацией. Для отведения воды, прочистки стоков задействована тяжелая техника, – подчеркнули в МЧС.

В Рубцовском районе дежурит оперативная группа ГУ МЧС по региону, ведут мониторинг обстановки. Для этих целей используют беспилотники.

– Специалистами Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Алтайскому краю поддерживается постоянная связь со всеми муниципальными образованиями, с оперативными группами местных пожарно-спасательных гарнизонов, обстановка находится на постоянном контроле, – пояснили в ведомстве.

Там добавили, что во всех муниципальных образованиях, подверженных паводку подготовлены и работают на затороопасных участках, а также по сопровождению ледохода 35 оперативных групп.

В минтрансе региона добавили, что ограничения для всех видов транспорта остаются на двух дорогах Алтайского края. Это Калманка – Жданово – Новобарнаулка и Алейск-Безголосово-К-13.

Напомним, ранее мы писали о том, что всего весеннему половодью в Алтайском крае подвержены 175 населенных пунктов. В регионе проводят противопаводковые мероприятия. Специалисты занимаются распиловкой и чернением льда, а также проводят взрывные работы в некоторых районах. На случай ухудшения обстановки подготовили 427 пунктов временного размещения.

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