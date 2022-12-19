«Роналду видела издали, а рыбку дори вблизи». Волонтер из Барнаула работала на чемпионате мира в Катаре

Огромный стадион Люсэйл Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Огромный стадион Люсэйл (Lusail), где проходил чемпионат мира по футболу, Дана Солтангазинова теперь знает как свои пять пальцев и может сориентироваться в его пространстве даже с закрытыми глазами. Девушка из Барнаула приехала в Катар по программе мобильности, оператором которой является Ассоциация волонтерских центров.

- Вначале апреля я заполнила форму на сайте FIFA , сделала небольшие задания и самое важное - прошла интервью, в ходе которого тщательно выбирали претендентов. Нужно было за три минуты рассказать о себе, - делится Дана. - В мае появилась новость о начале отбора российских волонтеров для чемпионата от программы мобильности. Для них я также прошла интервью плюс тестирование на личные качества и знание английского.

Чемпионат мира в Катаре Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Конкурс добровольных помощников на чемпионат был довольно серьезный, аж 14 человек на место, но наша землячка оказалась в числе 35 счастливчиков, выбранных из разных регионов страны

- Самым сложным для меня было ожидание результатов, которое растянулось на несколько месяцев, - вспоминает девушка.

До отъезда Дана, как и другие волонтеры, изучала особенности и традиции Катара.

- Исламская культура более сдержанна. Например, одежда с открытыми плечами и публичные объятия при встрече - это дурной тон, - предупреждали молодых людей наставники.

Чемпионат мира в Катаре Фото: из личного архива героя(ев) публикации

О фанатах, тихих и буйных

- Мы прилетели в национальный день Омана. На улицах царило веселье, было много людей, звучала музыка,- рассказывает Дана. - Сразу после аэропорта нас отвезли в волонтерско- фанатскую деревню Barahat Al Janoub. Люди доброжелательно стали спрашивать, откуда мы. Услышав, что из России, восклицали: «О, добро пожаловать!» Кто-то вспомнил, что был на чемпионате по футболу в Екатеринбурге, и там очень понравилось. Вообще, за все время чемпионата я не слышала ничего негативного в адрес россиян.

Волонтеры в Катаре помогали создавать атмосферу праздника и управлять потоками зрителей. По условию контракта помощники из разных стран должны были смотреть не за матчем, а за зрителями. Поэтому на вопрос: «Видела ли Роланду?», Дана, улыбаясь, отвечает: «Только издали, мимоходом, матчи я вообще не смотрела».

По словам девушки, у нее никаких неприятных инцидентов со зрителями не было.

- В Катаре сухой закон, поэтому пиво продается только безалкогольное, и это большой плюс,-- рассказывает Дана.

Девушка призналась, что вначале слегка побаивалась crazy (сумасшедших) фанатов из Мексики, Марокко, но потом поняла, что их буйство - это особенность темперамента.

Самыми тихими и дисциплинированными, по наблюдениям Даны, были японцы.

– Они за собой всегда наводили порядок на трибунах, несмотря на то, что на стадионе были сотрудники, которые и так убирали мельчайший мусор молниеносно, - отметила девушка.

«Водили хороводы, играли в ручеек»

12 декабря Дана Солтангазинова отпраздновала в Катаре свой день рождения, ей исполнилось 23 года.

Чемпионат мира в Катаре Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Утром в день рождения я сходила в национальный музей. Он очень интересный, много интерактивных уголков, - рассказывает волонтер. - Можно посмотреть, к примеру, как семья катарская жила в древности, рядом я поиграла в игру « Загони скот в ворота».

Вечером празднование ее дня рождения совпало с российской вечеринкой для иностранных друзей.

- Мы водили хороводы, играли в «ручеек», проводили викторину, танцевали в национальных костюмах. Также угощали наших гостей пирожками, блинами, а оливье на столе был гак главное русское блюдо на Новый год. Иностранные друзья после сказали, что это была одна из лучших вечеринок, - не без гордости заметила россиянка.

Чай карак и рассвет в пустыне

По словам Даны, свободное время волонтеры использовали, чтобы больше познакомиться с культурой Катара.

- Мы встречали рассвет в пустыне (была такая экскурсия особая), бродили в национальной библиотеке и т.д. А еще купались в Персидском заливе. Это было фантастично. Представляете, плывешь, и рыба дори рядом, - эмоционально рассказывает волонтер.

В Африке сибирячка попробовала некоторые традиционные блюда и напитки местной кухни

- Самыми запоминающимися стали чай карак ( со специями) и чапати (блинчик-лаваш). - поделилась волонтер.

Гостью также очаровали местные рынки, напомнившие мультфильм про Аладдина.

- В Дохе есть несколько рынков. Мне очень понравился Souq Wakif, построенный в традиционном стиле, где можно найти абсолютно все, – рассказывает собеседница. - Также я полюбила рынок Al Wakra Souq. Там можно посмотреть на красивые маленькие здания в восточном стиле, вкусно покушать и сходить на пляж.

Открытки из Барнаула в подарок

По условиям контракта, волонтеры на рабочем месте не имели права ничего принимать в подарок. Ну, а в неформальной обстановке с друзьями обмениваться маленькими презентами, конечно, разрешалось. Среди сувениров , которые дарили друг другу волонтеры разных стран, были, к примеру, магнитики, четки, монетки, открытки.

Чемпионат мира в Катаре Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Я брала с собой открытки с видами Барнаула , и они разлетелись с большим успехом, - поделилась Дана.

Девушка, вступившая в ряды волонтеров АлтГПУ в 2019 году, очень рада своему выбору:

- Первым опытом волонтерства был международный турнир Student Hockey Challenge 2019, который прошел в Барнауле, - рассказывает Дана. - Затем в 2021 году прошел ICF CANOE SPRINT WORLD CUP II (также в Барнауле, - прим. ред.) На втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ я выступала в качестве атташе делегации Молдовы. И вот теперь первый опыт волонтерства за пределами России, и я счастлива, что оказалась здесь среди великолепных людей, среди большого спортивного праздника. У меня море впечатлений!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульский студент Адум Джидда из Африки задумал стать мистером Сибири-2022

Парень из Республики Чад, приехав на Алтай, научился варить борщ и не бояться снега (подробнее)