Какой должна быть правильная гирлянда: советы от алтайского Роспотребнадзора

Для украшения елки используются гирлянды мощностью не более 50 Ватт Фото: Анна Перевощикова

Жители Алтайского края активно скупают различные новогодние украшения для оформления интерьера и праздничной елки. Один из главных атрибутов новогодней красавицы – гирлянда, и особенно важно, чтобы она была безопасной. Какой должна быть «правильная» гирлянда, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Для украшения елки используются гирлянды мощностью не более 50 Ватт. Посмотреть мощность можно на ярлыке, который обычно расположен у вилки. Лучше выбирать гирлянду, которая работает через адаптер, на пониженном напряжении.

Провод должен иметь толстую изоляцию с сечением не меньше 0,5 квадратных миллиметров. Перед покупкой обратите внимание и на расстояние от вилки до ближайшей лампочки – оно должно быть не менее полутора метров.

Лучше отдавать предпочтение комплектам, в которых есть запасные лампочки: две запасных для 18-лампочных гирлянд, три – для гирлянд с более чем 18 лампочками. Также внимательно осмотрите места, в которых соединяются различные компоненты елочной гирлянды.

- Ещё в магазине проверьте работу гирлянды во всех режимах. Дома, если за время доставки гирлянда замерзла, дайте ей отогреться, не включайте ее сразу «с мороза». Не оставляйте работающую елочную гирлянду без присмотра, - подчеркнули алтайские специалисты.

Наконец, если на елке включена гирлянда, не поливайте дерево.

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