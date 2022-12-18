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Общество18 декабря 2022 1:00

Какой должна быть правильная гирлянда: советы от алтайского Роспотребнадзора

Алтайский Роспотребнадзор рассказал, как выбрать правильную гирлянду
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Для украшения елки используются гирлянды мощностью не более 50 Ватт

Для украшения елки используются гирлянды мощностью не более 50 Ватт

Фото: Анна Перевощикова

Жители Алтайского края активно скупают различные новогодние украшения для оформления интерьера и праздничной елки. Один из главных атрибутов новогодней красавицы – гирлянда, и особенно важно, чтобы она была безопасной. Какой должна быть «правильная» гирлянда, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Для украшения елки используются гирлянды мощностью не более 50 Ватт. Посмотреть мощность можно на ярлыке, который обычно расположен у вилки. Лучше выбирать гирлянду, которая работает через адаптер, на пониженном напряжении.

Провод должен иметь толстую изоляцию с сечением не меньше 0,5 квадратных миллиметров. Перед покупкой обратите внимание и на расстояние от вилки до ближайшей лампочки – оно должно быть не менее полутора метров.

Лучше отдавать предпочтение комплектам, в которых есть запасные лампочки: две запасных для 18-лампочных гирлянд, три – для гирлянд с более чем 18 лампочками. Также внимательно осмотрите места, в которых соединяются различные компоненты елочной гирлянды.

- Ещё в магазине проверьте работу гирлянды во всех режимах. Дома, если за время доставки гирлянда замерзла, дайте ей отогреться, не включайте ее сразу «с мороза». Не оставляйте работающую елочную гирлянду без присмотра, - подчеркнули алтайские специалисты.

Наконец, если на елке включена гирлянда, не поливайте дерево.

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