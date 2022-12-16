На Алтае продавцов суррогатного алкоголя осудили за смерть троих человек

Опасная выпивка содержала большое количество метанола Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае осудили троих продавцов суррогатного алкоголя. Как сообщили в пресс-службах следственного управления и прокуратуры региона, «паленкой» отравились четыре человека, трое из них не выжили.

На скамье подсудимых оказались жители Рязанской и Калужской областей. Один из них в 2019 году организовал продажу суррогатного алкоголя на стоянке большегрузов в Шацком районе Рязанской области и позвал в незаконный бизнес своего знакомого. В 2021 году одну из партий купил дальнобойщик из Калужской области, так суррогат и попал в Алтайский край.

- Впоследствии он перепродал опасный алкоголь своему знакомому под видом коньяка. В результате контрафактный алкоголь попал в неограниченный оборот, - подчеркнули в ведомствах.

Всего барнаулец закупил несколько канистр «коньяка». В начале августа прошлого года он вместе с женой пришел на юбилей к другу и принес напиток с собой. На следующий день супруга мужчины скончалась. Также жидкость попала в руки сына покупателя: он принес коньяк в компанию друзей. На следующий день двое 21-летних молодых людей скончались, еще одна девушка получила острое отравление.

Экспертиза показала, что опасная выпивка содержала большое количество метанола (метиловый спирт, - прим. ред.) – высокотоксичного вещества. В итоге суррогатом насмерть отравились трое человек, еще один попал в больницу. По данному факту было начало расследование, силовикам удалось отследить всю цепочку движения и перепродажи спирта от Рязанской области до Алтайского края.

В итоге осужденные были признаны виновными: дальнобойщик получил 3,5 года в колонии, а организовавшие бизнес жители Рязанской области - по 6,5 лет в колонии общего режима. Также осужденные должны выплатить потерпевшим компенсацию на общую сумму 3 млн рублей.

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