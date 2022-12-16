На Алтае мужчину осудили за гибель молодой жены в ДТП во время медового месяца

Девушка скончалась на месте аварии Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

Жителя Красноярского края осудили после ДТП, в котором погибла его жена. Пара проводила медовый месяц в Республике Алтай и попала в аварию. Об этом сообщает прокуратора региона.

Страшная авария произошла в 12 часов 16 сентября на Чуйском тракте недалеко от села Барлак Шебалинского района Республики Алтай.

По данным следствия, на 524 километре федеральной трассы Р-256 25-летний водитель Toyota Caldina не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с Hyundai Tucson под управлением 43-летнего жителя Алтайского края.

В результате ДТП на месте аварии до приезда медиков скончалась молодая жена водителя Toyota – 24-летняя жительница Красноярского края. Известно, что супруги проводили в Республике Алтай свой медовый месяц.

По данным регионального управления МВД, в момент аварии девушка находилась на переднем левом пассажирском сиденье. Она не была пристегнута ремнями безопасности.

На суде молодой человек полностью признал свою вину. Мать погибшей девушки наставила на прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, однако в этом ходатайстве отказали.

– Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), – отметили в прокуратуре.

Жителя Красноярского края приговорили к 1 году лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на 2 года.

Приговор суда еще не вступил в свою законную силу.

Ранее мы писали, что В ГУ МВД по Алтайскому краю опровергли гибель людей при падении автомобиля с обрыва в озеро Яровое. Сообщение о случившемся появилось в социальных сетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жесткое ДТП произошло на Павловском тракте в Барнауле

О пострадавших не сообщается (подробнее)