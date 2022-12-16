На Алтае хотят возродить Великий Шелковый путь

Во времена Шелкового пути по нему провозили товары с азиатских стран, эту практику могут вернуть Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники «Большого Алтая» провели онлайн заседание, на котором среди прочих подняли тему строительства дороги из Алтайского края в Китай. Это в разы улучшило бы экономические отношения между Россией и Китаем.

Заседание прошло с участием представителей Алтайского края, заместителя губернатора Ховдского аймака Монголии Т. Дэлгэрсайхан, начальника Департамента коммерции Синьцзян-Уйгурского автономного района Ильхама Османа и первого замруководителя экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области Динары Джумановой.

– Одним из важнейших элементов межрегионального взаимодействия является организация транспортного сообщения. Стоит использовать выгодную географическую позицию Алтайского региона в качестве связующего звена транспортных путей, создаваемых в рамках стратегии Экономического пояса Великого Шелкового пути, а также существующих транспортных возможностей ЕАЭС, - отметил секретарь Международного координационного совета «Наш общий дом – Алтай» Борис Ларин.

Собственно, совет для того и был создан – чтобы налаживать экономические связи регионов.

Согласно докладу министра транспорта Алтайского края Антона Воронова, алтайские компания импортируют и экспортируют продукцию через действующие магистрали в Забайкальском крае. При этом им приходится проделывать огромный путь из Барнаула и обратно более чем 3,5 тысячи километров.

Если бы логистика была напрямую из региона в Китай через Казахстан и Монголию, это значительно отразилось на издержках. С другой стороны это был бы еще один канал для поставок отечественной продукции на рынок Монголии и Китая.

По словам Воронова, в качестве наиболее выгодного выбрана новая магистраль, проходящая по территории Монголии и соединяющая два автомобильных пропускных пункта - «Тайкешкен» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и «Ташанта» в Республике Алтай.

Если заинтересованные стороны смогут прийти к единому мнению, то тогда товарооборот между участниками Большого Алтая вырастет в разы и станет более интенсивным. К тому же, сроки доставки товаров вырастут, а транспортировка станет дешевле.

В ближайшие две недели участники заседания должны подготовить и направить предложения в проект итоговой резолюции. Следующее обсуждение пройдет уже в 2023 году в рамках 17-го заседания Международного координационного совета «Наш общий дом - «Алтай» в Монголии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чуйский тракт на границе Новосибирской области и Алтайского края расширят до четырех полос

Работы по расширению Чуйского тракта до четырех полос продолжатся. На очереди участок у границы с Алтайским краем. Если быть точнее, то речь идет о 33-километровом участке на границе Новосибирской области и Алтайского края (подробнее)

Вековой юбилей Чуйского тракта

26 мая в Алтайском крае отметили день 100-летия присвоения Чуйскому тракту статуса государственной дороги. В честь этого события состоялось торжественное открытие сразу двух обновленных участков трассы (подробнее)