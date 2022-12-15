Алтайского экс-замминистра взяли под стражу в зале суда

В ходе предварительного следствия Голубцов вину не признал Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле вынесли приговор бывшему замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Андрею Голубцову. 53-летнего экс-чиновника признали виновным в получении взяток (по статье 290 УК РФ). Его взяли под стражу в зале суда, сообщили в прокуратуре и Следкоме Алтайского края.

Установлено, что в 2016-2019 годах Голубцов получил две взятки в общей сумме 2 млн 400 тыс. рублей. За 400 тысяч рублей он обеспечил госконтракт с одним из предприятий на поставку семи неликвидных квартир в селе Лесном Бийского района.

- Он оказал влияние на подчиненное ему Региональное жилищное управление. Сотрудники ведомства составили документы о закупке квартир по тем параметрам, которые подходили именно под аффилированного чиновнику застройщика, - рассказали в ведомствах.

В дальнейшем жилье было приобретено в собственность края для предоставления детям-сиротам.

Кроме того, Голубцов обеспечил заключение двух контрактов с одним из ООО на ремонт объектов теплоснабжения Змеиногорска, добившись введения в городе режима ЧС. При этом Голубцов, чтобы замаскировать свои действия, получил взятку через посредника на счет подконтрольного чиновнику общества под видом якобы дивидендов.

В ходе предварительного следствия Голубцов вину не признал. Он активно оказывал противодействие следствию, в том числе путем давления на свидетелей.

- Он настаивал на квалификации действий на менее тяжкое преступление - незаконную предпринимательскую деятельность, - сказали в ведомствах.

Однако его доводы были опровергнуты. Суд назначил Голубцову 8 лет и 1 месяц колонии строгого режима со штрафом 2,1 млн рублей и с лишением права занимать должности сроком на 1 год и 7 месяцев. Кроме того, у осужденного конфисковали имущество на сумму 2,4 млн рублей.

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