В Барнауле полицейские спасли на пожаре трех человек

Полицейские не теряли ни минуты Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле сотрудники ППС Денис Новак и Евгений Танченко спасли на пожаре трех человек. Подробности произошедшего рассказали в региональном управлении МВД.

Во время ночного дежурства полицейские увидели столб дыма, который поднимался над одноэтажным деревянным домом на улице Интернациональная. Правоохранители сообщили о пожаре в МЧС и скорую, а потом поспешили на помощь.

Пламя уже охватило входную дверь одной из квартир, поэтому попасть внутрь этим путем было невозможно. Полицейские начали громко стучать в окна, в итоге смогли разбудить хозяина квартиры и его мать, которые не сразу поняли, что происходит. Правоохранители быстро выбили окно, проникли внутрь и эвакуировали жильцов.

Когда людей отвели на безопасное расстояние, то спасенная женщина сказала, что в соседней квартире живет одинокая пенсионерка, которая находится в опасности.

– Полицейские действовали, не теряя ни минуты. Преодолели забор, выбили входную дверь в квартиру, где находилась пожилая женщина. Евгений Танченко вынес ее на руках, его напарник в это время собрал теплые вещи, – пояснили в ведомстве.

Когда к месту ЧП приехали медики, то жильцов передали им. Вскоре пожарные полностью ликвидировали возгорание. Выяснилось, что погиб хозяин еще одной из квартир.

Когда одну из пострадавших выписали из больницы, полицейские навестили ее с подарками и пожелали крепкого здоровья. В ответ женщины поблагодарила правоохранителей.

– Все сделали, спасли меня и моих соседей. Если бы не вы, нас бы уже не было. Низкий вам поклон, – сказала женщина.

Правоохранители не считают себя героями и говорят, что просто выполнили свой долг. Теперь сержанта полиции Дениса Новака и старшего сержанта полиции Евгения Танченко представили к поощрению.

Ранее мы писали, что за 11 месяцев этого года на пожарах в Алтайском крае погибли 150 человек, в том числе 6 детей. Основной причиной возгораний остается неосторожное обращение с огнем. Спасатели усилили профилактическую работу с владельцами частных домов. Особое внимание уделяют инвалидам, одиноким пенсионерам, многодетным семьям, а также находящимся в социально опасном положении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12 человек, в том числе двух детей, спасли во время пожара в барнаульской 12-этажке

Возгорание произошло в первом подъезде в мусороприемнике (подробнее)