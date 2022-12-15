Отправили домой с кровотечением желудка: жительница Барнаула пожаловалась на медиков

В ситуации уже разбирается Минздрав Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула в соцсетях сообщила о вопиющем факте человеческого равнодушия. Со слов женщины, её отца отказались госпитализировать, несмотря на серьезный недуг и тяжелое состояние. В ситуации уже разбирается Минздрав.

Как пишет горожанка в паблике Barnaul22, 12 декабря она привезла своего пожилого отца в горбольницу №8 по направлению от участкового врача из поликлиники по подозрению на панкреатит. Мужчина несколько дней не ел из-за полной потери аппетита и испытывал сильные боли в животе и груди.

Врач больницы направил пациента на обследование. По итогам выяснилось, что у него кишечная непроходимость. Со слов дочери больного, хирург во время осмотра задавал бестактные вопросы и даже заявил, что женщина таким образом просто пытается избавиться от отца.

«Что я с ним буду делать? Ничего. Идите домой, показаний к госпитализации нет», - цитировала слова хирурга горожанка.

Также женщина высказала претензии медперсоналу: якобы с пациентами они общаются чуть ли не матом, и ведут себя надменно и пренебрежительно.

- Через час отца госпитализировали в 11-ую горбольницу и подтвердили факт кишечной непроходимости. Более того, на снимке обнаружили пневмонию, результат ФГС показал кровотечение язвы желудка. Нас отправили домой и вызывать на следующий день участкового врача, не назначив при этом ни таблеток, ни уколов. Просто отправили умирать, - возмутилась жительница краевой столицы.

Женщина отметила, что намерена обратиться в министерство здравоохранения, страховую компанию, прокуратуру и полицию.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Минздрава Алтайского края, ведомство запросит медицинскую документацию и рассмотрит все факты, указанные в посте. По результатам проверки будет дано заключение. Что касается самого пациента, то в настоящий момент он получает лечение в Больнице скорой медицинской помощи №2. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

- Уважаемые, пациенты, в подобных ситуациях просим сразу обращаться с вопросами к руководителю медорганизации, а также в Минздрав. Это позволит оперативно отреагировать на ситуацию и помочь вам, - подчеркнули в министерстве.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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